Những pha giải cứu nghẹt thở của "biệt đội anh hùng Drone" trong bão lũ

Năm 2025, thiên tai khốc liệt gây thiệt hại kinh tế hơn 91.000 tỷ đồng và để lại những nỗi đau mất mát to lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, chính trong tâm bão, tinh thần tương thân tương ái đã tỏa sáng rạng ngời. Những chiếc drone nông nghiệp vốn dùng để phun thuốc, gieo hạt đã được người nông dân biến thành thiết bị cứu hộ xuyên không gian, tiếp cận những nơi bị cô lập hoàn toàn.

Tại Gia Lai và Đắk Lắk, anh Trần Văn Nghĩa và anh Hoàng Văn Thiện đã dũng cảm điều khiển drone trị giá hàng trăm triệu đồng bay xuyên mưa gió để cứu người. Từ việc thả dây thừng, áo phao đến việc kéo người mắc kẹt khỏi dòng nước xiết, các anh đã thực hiện những cuộc giải cứu chưa từng có tiền lệ. Những chiếc máy bay không người lái trở thành "đôi cánh" duy nhất mang theo sự sống khi mọi phương tiện truyền thống đều bất lực.

Những hành động phi thường này là minh chứng cho trí tuệ và tấm lòng của người nông dân Việt Nam hiện đại. Dù thiết bị có thể hư hỏng bởi mưa bão, nhưng với họ, giá trị của một mạng người là vô giá. Câu chuyện về những "anh hùng drone" đã viết nên một chương đầy xúc động về tình đồng bào, biến công nghệ thành nhịp cầu nối liền sự sống giữa lằn ranh sinh tử./.