Từ đống đổ nát đến Tết ấm A Tếêp: Kỳ tích giữa đại ngàn Trường Sơn

Từ đống đổ nát sau sạt lở, thôn A Tếêp (Đà Nẵng) hồi sinh kỳ diệu. Xuân Bính Ngọ này, đồng bào Cơ Tu đón Tết trong những ngôi nhà mới vững chãi, thắm đượm nghĩa tình quân dân nơi biên giới.

Chỉ vài tháng trước, trận sạt lở kinh hoàng cuối năm 2025 đã vùi lấp khu dân cư thôn A Tếêp (xã A Vương, Đà Nẵng), đẩy hàng chục hộ dân vào cảnh màn trời chiếu đất . Nhưng hôm nay, giữa đại ngàn biên giới, một sức sống mới đã trỗi dậy mạnh mẽ.

Thay vì những túp lều tạm bợ, khu tái định cư mới hiện ra khang trang với hàng chục ngôi nhà được xây dựng theo tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung cứng, mái cứng) . Đây là quả ngọt từ nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương, những người đã vượt mưa rét, "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" để kịp dựng nhà cho dân trước Tết .

Trong ngôi nhà mới thơm mùi sơn, chị Alăng Thị Léo và bà con dân bản không giấu được xúc động khi trang hoàng bàn thờ Bác Hồ .

Với đồng bào Cơ Tu, Tết Bính Ngọ 2026 không chỉ là năm mới mà còn là khởi đầu của một cuộc đời mới: an cư, lạc nghiệp và không còn nơm nớp lo sợ thiên tai . Sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hương vị bánh chưng xanh và nụ cười rạng rỡ của người dân đã xua tan ký ức buồn đau, thắp lên niềm tin vào tương lai tươi sáng ./.