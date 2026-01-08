Đà Nẵng: Vượt nắng thắng mưa hoàn thành nhà mới sớm cho người dân vùng sạt lở

Ngày 8/1, tại xã miền núi cao Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà ở thuộc “Chiến dịch Quang Trung” cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng thiên tai.

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung,” Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đảm nhận xây dựng mới 3 nhà và sửa chữa 2 nhà cho các hộ dân tại 2 thôn Axòo và Arớt, xã Tây Giang. Sau hơn 15 ngày triển khai thần tốc, đến nay 5 căn nhà cơ bản được hoàn thiện và bàn giao cho các hộ dân sử dụng, sớm hơn 7 ngày so với mục tiêu hoàn thành vào 15/1/2026 của thành phố cam kết với Chính phủ.

Tại lễ bàn giao, Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố biểu dương 50 cán bộ, chiến sỹ nỗ lực “vượt nắng thắng mưa,” làm việc khẩn trương, quyết liệt, hoàn thành chiến dịch nhanh, gọn, vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn cho biết cùng với việc xây mới nhà cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai ở xã Tây Giang, lực lượng Biên phòng còn phối hợp với các đơn vị xây dựng và sửa chữa 12 căn nhà cho người dân bị thiên tai tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố, đến nay đã cơ bản hoàn thành.

Tại buổi lễ, Bộ đội Biên phòng thành phố đã trao ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc và 5 suất quà cho các gia đình được nhận nhà mới. Ủy ban Nhân dân xã Tây Giang khen thưởng 2 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” tại địa phương./.

Đà Nẵng: "Chiến dịch Quang Trung" đang băng băng về đích Đà Nẵng đang hoàn thành mục tiêu làm mới và sửa chữa trên 500 ngôi nhà cho đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trong những tháng cuối năm 2025, đảm bảo đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán.