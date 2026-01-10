Bộ Ngoại giao Việt Nam chúc mừng Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh

Nhân dịp Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi Thư chúc mừng.

Thay mặt Bộ Ngoại giao và với tình cảm cá nhân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trân trọng gửi Phó Giáo sư lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh sự ghi nhận này không chỉ là kết quả xứng đáng cho hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của Phó Giáo sư, mà còn phản ánh năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng rõ nét của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế. Thành tựu của Phó Giáo sư sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Australia, tại Việt Nam cũng như các địa bàn khác.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trân trọng mời Phó Giáo sư và gia đình tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Trong Thư, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chúc Phó Giáo sư cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.

