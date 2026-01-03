Kiều bào phát huy trí tuệ, kinh nghiệm để chung tay xây dựng đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trao đổi về sự gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hồng Thái, công tác tại Trường Đại học Stettin, đánh giá Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo các diễn đàn phù hợp để kiều bào tham gia đóng góp vào những công việc quan trọng của đất nước.

Giáo sư Nguyễn Hồng Thái dẫn ví dụ gần đây là việc lấy ý kiến kiều bào nhằm hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV, cho rằng đây là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự trân trọng trí tuệ và tâm huyết của người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời hoàn toàn có thể được mở rộng quy mô hơn nữa trong cộng đồng kiều bào tại Đức.

Theo Giáo sư Nguyễn Hồng Thái, phần lớn kiều bào Việt Nam tại Đức luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển của đất nước, thể hiện qua những việc làm cụ thể như quyên góp ủng hộ đồng bào trong nước bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt hằng năm, phát huy tinh thần “lá lành đùm lá rách,” giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn.

Tuy nhiên, do điều kiện thu nhập, trình độ học vấn và nền tảng văn hóa khác nhau, mỗi cá nhân, mỗi nhóm kiều bào có những quan điểm và cách thức đóng góp khác nhau.

Giáo sư Nguyễn Hồng Thái cho biết hiện nay kiều bào đều nhận thức rõ việc chuyển kiều hối về nước không còn là cách thức duy nhất hay mang ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam như trước đây, trong bối cảnh Việt Nam đã vươn lên và không còn thuộc nhóm các quốc gia nghèo nhất thế giới.

Thay vào đó, cộng đồng người Việt ở nước ngoài kỳ vọng thế hệ người Việt thứ hai, với tri thức, kỹ năng và kinh nghiệm quốc tế, sẽ có những đóng góp thiết thực và lâu dài hơn cho công cuộc xây dựng quê hương.

Về cá nhân, Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Nguyễn Hồng Thái bày tỏ mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển khoa học-công nghệ của Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng một đất nước phát triển hài hòa, kinh tế vững mạnh, xã hội văn minh, văn hóa giàu bản sắc và hội nhập quốc tế sâu rộng./.

Kiều bào với Tổ quốc: Khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước Những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của đội ngũ trí thức, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài sẽ góp phần giúp Đảng hoàn thiện đường lối phát triển, nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực, trên thế giới.