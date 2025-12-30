Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ: Tự hào với chính sách của Đảng và Nhà nước

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quan điểm này không chỉ thể hiện trên các văn kiện, nghị quyết, mà còn được cụ thể hóa bằng những hành động rất thiết thực trong việc tạo lập các diễn đàn, kênh đối thoại để kiều bào tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đất nước.

Đây là đánh giá của Tổng Thư ký Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Thụy Sĩ (SVEF), bà Rachel Nguyen Isenschmid trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại Geneva.

Bà Isenschmid nhấn mạnh trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã mở rộng nhiều hình thức lấy ý kiến kiều bào đối với các nghị quyết lớn, các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng, cũng như các chính sách quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội.

Bên cạnh đó là các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa lãnh đạo cấp cao với kiều bào, các hội nghị, diễn đàn hướng về quê hương đất nước, cũng như việc tiếp nhận ý kiến thông qua báo chí, truyền thông trong và ngoài nước.

Riêng với SVEF, diễn đàn xác định rõ vai trò là cầu nối giữa Chính phủ với Chính phủ (G2G), Chính phủ với Doanh nghiệp (G2B) và Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B).

Thông qua các hoạt động, SVEF không chỉ góp phần kết nối nguồn lực trí tuệ, kinh nghiệm và tài chính của người Việt Nam ở nước ngoài với trong nước, mà còn đóng vai trò giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam không chỉ tới cộng đồng người Việt toàn cầu mà còn tới bạn bè quốc tế.

Theo Tổng Thư ký SVEF, điều này phản ánh một chính sách rất cởi mở, cầu thị và nhất quán của Đảng và Nhà nước: trân trọng sự đóng góp của kiều bào, coi kiều bào là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bà Isenschmid chia sẻ thực tế cho thấy sự hưởng ứng của kiều bào là rất tích cực và ngày càng mạnh mẽ. Với vai trò đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, SVEF nhận thấy bà con luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn, sâu hơn và hiệu quả hơn cho sự phát triển của đất nước.

Sự đóng góp đó thể hiện trên nhiều lĩnh vực khác nhau: từ tư vấn, góp ý chính sách; chia sẻ kinh nghiệm trong các ngành kinh tế, tài chính, khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo; đến đầu tư, kết nối thị trường, thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Kiều bào khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội Việt Nam thông qua nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

SVEF ghi nhận trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bao gồm cả những người đã rời Việt Nam từ rất lâu, nay đang bày tỏ sự quan tâm và hào hứng trở lại để mở doanh nghiệp, đầu tư, khởi nghiệp hoặc mở rộng hoạt động sản xuất-kinh doanh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để những ý định đó trở thành hành động cụ thể và bền vững, việc hiểu rõ chủ trương, chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư của Việt Nam là yếu tố hết sức quan trọng.

Chính vì vậy, vai trò của các tổ chức như SVEF càng trở nên cần thiết trong việc hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác, cập nhật; kết nối với các cơ quan chức năng, địa phương và doanh nghiệp trong nước; giúp kiều bào tự tin hơn khi đưa ra các quyết định đầu tư, hợp tác lâu dài tại Việt Nam.

Bản thân bà Isenschmid cũng đã có cơ hội tham gia nhiều sự kiện do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức như Xuân Quê Hương, Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới, cùng nhiều diễn đàn khác.

Tại các sự kiện này, kiều bào từ khắp nơi trên thế giới được đón tiếp với sự trân trọng, được lắng nghe, được chia sẻ ý tưởng, tầm nhìn và kinh nghiệm của mình trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên con đường phát triển.

Tổng Thư ký SVEF bày tỏ tin tưởng đại đa số người Việt Nam ở nước ngoài luôn giữ vững tình yêu quê hương, niềm tin vào sự phát triển của đất nước. Một số rất ít cá nhân có quan điểm tiêu cực, lan truyền thông tin sai lệch hoặc thiếu thiện chí sẽ không thể làm ảnh hưởng đến tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với Tổ quốc.

Là người Việt Nam, kiều bào xác định chỉ có một quê hương để trở về và mong muốn chung là cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, hội nhập và thịnh vượng./.

