Việc tạo điều kiện cho kiều bào tham gia đóng góp đối với các nghị quyết và dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cũng như các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là một ưu tiên chiến lược của Đảng và Nhà nước nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc vì mục tiêu phát triển đất nước.

Đây là nhận định của Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Giám đốc Quỹ Truyền thống và Hữu nghị, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nga, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn có chủ trương, chính sách nhất quán nhằm tạo điều kiện thuận lợi, khơi dậy và phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của kiều bào, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua việc mở rộng kênh tham vấn, xây dựng chính sách kinh tế, văn hóa-xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo ông, việc Đảng và Nhà nước tạo diễn đàn cho kiều bào tham gia đóng góp vào các công việc của đất nước cho thấy tư duy cởi mở, tiến bộ và nhất quán trong chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con kiều bào ở nước ngoài cũng như ở trong nước, mọi nơi mọi lúc, có thể đóng góp ý kiến cho các vấn đề cấp thiết của đất nước thông qua các kênh, các hình thức rất đa dạng và phong phú.

Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng cho biết việc lấy ý kiến đóng góp được triển khai kết hợp giữa phương thức truyền thống và trực tiếp như hội nghị, hội thảo, tọa đàm các cấp bộ, ban, ngành, địa phương... đã thu hút sự tham gia của đông đảo chuyên gia và nhà khoa học.

Bên cạnh đó, ý kiến góp ý cũng được tiếp nhận thông qua văn bản, thư gửi trực tiếp tới các cơ quan có thẩm quyền, cũng như thông qua các tổ chức chính trị-xã hội như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số, bà con kiều bào còn có thể đóng góp ý kiến qua ứng dụng VneID. Theo đánh giá của Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng, đây là một kênh đột phá, cho phép người dân tải, đọc văn kiện và gửi ý kiến đóng góp ngay trên điện thoại di động, tạo sự thuận lợi và khuyến khích sự tham gia lớn của mọi tầng lớp, đặc biệt là tầng lớp trẻ.

Ngoài ra, các dự thảo văn kiện cũng được công bố rộng rãi trên cổng thông tin điện tử và website của các cơ quan báo chí, truyền thông và cơ quan nhà nước, như TTXVN, VOV, VTV, các trang báo của Đảng và Nhà nước (Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản), cùng các trang thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương để tiếp nhận ý kiến đóng góp.

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã công bố toàn văn các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, trong đó có kiều bào tại nước ngoài.

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, đây là bước đổi mới quan trọng trong phương thức lãnh đạo, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai, cởi mở và cầu thị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này khẳng định Đảng và Nhà nước có chính sách nhất quán, coi cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là đối tượng được chăm lo và đồng thời là chủ thể tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Là một kiều bào ở Liên bang Nga, sống xa Tổ quốc hàng chục năm, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng cho biết ông luôn cảm nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự gửi gắm niềm tin của Tổ quốc với những người con xa quê hương, luôn phấn khởi và tự hào với những thành tựu và vị thế ngày nay của Việt Nam trên trường quốc tế. Vì vây, ông Nguyễn Quốc Hùng cho biết bản thân luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trước những khó khăn và thách thức, thời cơ và vận hội đang đặt ra trước những diễn biến mang tính bước ngoặt, trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên mới, trên con đường đi tới tương lai tươi sáng, thịnh vượng của đất nước và dân tộc.

Đánh giá về sự hưởng ứng của kiều bào tại Liên bang Nga và mong muốn đóng góp vào sự phát triển của đất nước, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng cho biết, người Việt Nam tại Xứ sở Bạch Dương háo hức, phấn khởi và tích cực tham gia các đợt lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong thời gian gần đây là việc góp ý đối với các nghị quyết quan trọng của Đảng như Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới cùng với dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn tham gia tích cực và góp ý kiến bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trong các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước do Quốc hội, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,... tổ chức.

Ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh kiều bào người Việt Nam tại Nga chủ động tham gia góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước một cách xây dựng, trách nhiệm và dành trọn tâm huyết, tình cảm và trí tuệ của mình vào sự phát triển của đất nước. Kiều bào tại Nga không chỉ tham gia đóng góp ý kiến mà còn thể hiện bằng những hành động cụ thể, góp phần vào việc cùng với nhân dân trong nước thực hiện những quyết sách, chủ trương lớn của Đảng để hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và đến năm 2045 trở thành một quốc gia phát triển có thu nhập cao.

Kiều bào tại Nga thống nhất trong khối đoàn kết Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại liên bang Nga, dưới sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, đã tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động về khoa học công nghệ, giáo dục, kết nối đầu tư, xúc tiến thương mại; tổ chức các hoạt động lan tỏa tiếng Việt như ngày hội tiếng Việt, các cuộc thi dịch thuật tiếng Việt, thi tìm hiểu Việt Nam và quảng bá hình ảnh đất nước thông qua các trung tâm văn hóa Việt Nam và ngày Việt Nam…; hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trong nước qua các đợt phát động ủng hộ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả của thiên tai, bão lũ, dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ trẻ em khuyết tật, các hoạt động ủng hộ chủ quyền biển đảo…

Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, tại Nga đang hình thành một đội ngũ trí thức, chuyên gia, kỹ sư và nhà nghiên cứu người Việt trẻ, với khát vọng được cống hiến một cách thiết thực, thông qua việc tham gia vào các nền tảng, mạng lưới tư vấn, chuyển giao tri thức, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế cho các cơ quan hữu quan, cách cơ sở giáo dục và doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, ông cho rằng việc xây dựng một mạng lưới chuyên gia khoa học kết nối không chỉ kiều bào mà cả các chuyên gia khoa học Việt Nam-Nga là hết sức cần thiết.

Những năm qua, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Nga thông qua Quỹ Truyền thống và hữu nghị đã kết nối các chương trình giảng dạy nâng cao, các khóa chuyên đề ngắn hạn về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đặc biệt trong những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như công nghệ nguyên tử, chuyển đổi số, giáo dục và y tế. Quỹ Truyền thống và Hữu nghị đã phát huy vai trò cầu nối đối ngoại nhân dân, kết nối doanh nghiệp, địa phương và các tổ chức của Việt Nam với Nga.

Năm qua, Quỹ đã cùng với thành phố St. Petersburg và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Diễn đàn nhân dân Việt Nam-Nga lần thứ nhất. Diễn đàn đã để lại tiếng vang với các phiên về khoa học-công nghệ, kinh tế, giáo dục, y tế, hợp tác địa phương và Diễn đàn doanh nghiệp trong khuôn khổ sự kiện và đã thu được những kết quả thiết thực với những đề xuất cụ thể, những hợp đồng ký kết giữa các đối tác Việt Nam và Nga.

Cuối cùng, Tiến sỹ Nguyễn Quốc Hùng cho rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn mới mang tính bước ngoặt với khát vọng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Với 7 nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành thời gian gần đây, cùng với Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sắp tới, cộng đồng người Việt tại Nga tin tưởng vào quyết tâm chiến lược của Đảng, dựa trên nền tảng chính sách mạnh mẽ, đồng bộ, tạo động lực đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dõi theo và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bởi mỗi quyết sách của Đảng đều gắn liền với tương lai và vị thế của đất nước. Bằng trái tim và khối óc của mình, cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn tin tưởng và mong muốn được đồng hành cùng với đất nước và dân tộc trong hành trình bước vào kỷ nguyên thịnh vượng và giàu mạnh của đất nước Việt Nam hùng cường./.

Những góp ý của kiều bào sẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước Kiều bào rất quan tâm và hưởng ứng tích cực chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của kiều bào, công tác bảo hộ công dân.