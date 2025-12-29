Multimedia
Tin ảnh Video Podcast Infographics Timeline Tổng hợp Mega Story Short Video Web Story Ảnh 360

Trung Quốc đề nghị giám sát ngừng bắn, rà phá bom mìn trên biên giới Campuchia - Thái Lan

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ba nước Trung Quốc, Campuchia và Thái Lan đã diễn ra tại tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Viết Thành
Theo dõi VietnamPlus
Trung Quốc đề nghị giám sát ngừng bắn, rà phá bom mìn trên biên giới Campuchia - Thái Lan
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Trung Quốc đề nghị giám sát ngừng bắn, rà phá bom mìn trên biên giới Campuchia - Thái Lan.

Hơn 2,5 triệu người nhập cư trái phép rời Mỹ trong năm 2025.

Mỹ cam kết 2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo của Liên hợp quốc.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Viết Thành
(Vietnam+)
#Quan hệ Trung Quốc-Campuchia #Campuchia-Trung Quốc #Quan hệ hữu nghị Trung Quốc-Campuchia #Trung Quốc-Campuchia #Campuchia Thái Lan #Hỗ trợ ngừng bắn Campuchia-Thái Lan #Bất đồng biên giới Thái Lan - Campuchia #Thỏa thuận biên giới Thái Lan – Campuchia #đàm phán thái lan-campuchia #xung đột biên giới Thái Lan-Campuchia #Hòa giải Thái Lan và Campuchia #Đàm phán biên giới Thái Lan-Campuchia #Xung đột Thái Lan–Campuchia #Thái Lan Campuchia #Xung đột biên giới Thái Lan và Campuchia #căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan #Căng thẳng Campuchia-Thái Lan #xung đột vũ trang Thái Lan-Campuchia #khu vực biên giới Thái Lan-Campuchia #Hòa giải ASEAN Thái Lan - Campuchia #Diễn biến căng thẳng giữa Campuchia và Thái Lan #Căng thẳng biên giới Thái Lan - Campuchia #Campuchia và Thái Lan

XUNG ĐỘT BIÊN GIỚI THÁI LAN-CAMPUCHIA

Podcast mới nhất