Trung Quốc hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan

Theo Reuters và AFP, ngày 27/12, Trung Quốc đã lên tiếng hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn chung giữa Campuchia và Thái Lan đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc trao đổi giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á này.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh thỏa thuận ngừng bắn này cho thấy đối thoại và tham vấn là những phương thức thiết thực và hiệu quả để giải quyết các tranh chấp phức tạp.

Tuyên bố cũng khẳng định: “Trung Quốc sẽ đóng vai trò xây dựng theo cách riêng của mình nhằm giúp Campuchia và Thái Lan củng cố lệnh ngừng bắn, nối lại trao đổi, tái xây dựng lại lòng tin chính trị, đạt được bước ngoặt trong quan hệ và duy trì hòa bình khu vực."

Cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cũng đánh giá cao thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đồng thời coi đây là một bước đi tích cực hướng tới việc “giảm bớt đau khổ cho dân thường, chấm dứt các hành động thù địch hiện nay và tạo môi trường thuận lợi để đạt được hòa bình bền vững."

Trước đó, sáng 27/12, tại cửa khẩu biên giới Ban Phakkad ở tỉnh Chanthaburi của Thái Lan, Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, đã đại diện hai nước ký kết thỏa thuận ngừng bắn nhằm khôi phục ổn định, cho phép thường dân sống quanh khu vực biên giới trở về nhà và ngăn chặn xung đột leo thang hơn nữa.

Các cuộc thảo luận về hoàn thiện thỏa thuận ngừng bắn này đã được các Ban thư ký của Ủy ban Biên giới chung (GBC) hai nước thông qua về nguyên tắc sau 3 ngày đàm phán kỹ thuật có sự tham gia của các quan chức quân sự.

Tướng Natthaphon, người đồng thời là Chủ tịch GBC của Thái Lan, cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.

Cũng theo Tướng Natthaphon, lực lượng vũ trang Thái Lan đã được giao nhiệm vụ và có khả năng kiểm soát 99% khu vực giao tranh./.

Thái Lan và Campuchia ký thỏa thuận ngừng bắn Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết sau khi ký kết thỏa thuận, tình hình sẽ được theo dõi trong 72 giờ và hai bên sẽ tùy tình hình để tiến hành thảo luận chi tiết sau đó.