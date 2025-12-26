Campuchia chưa đồng ý với điều kiện ngừng bắn của Thái Lan

Cuộc đàm phán cấp thư ký của Ủy ban Biên giới Chung (GBC) giữa Thái Lan và Campuchia bước sang ngày thứ ba vào ngày 26/12 trong bối cảnh Campuchia vẫn bác bỏ điều kiện ngừng bắn 3 điểm của Thái Lan.

Theo nationthailand.com, cuộc họp GBC ngày thứ 3 diễn tại phòng họp trên tầng 3 của Văn phòng Cục Xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới thường trực Ban Phakkad, thuộc tỉnh Chanthaburi của Thái Lan.

Sự chú ý đang tập trung vào việc liệu Campuchia có chấp nhận 3 điều kiện của Thái Lan hay không, bao gồm Campuchia phải tuyên bố ngừng bắn trước tiên, lệnh ngừng bắn phải là thật và liên tục, và Campuchia phải hợp tác nghiêm túc và thiện chí trong các hoạt động rà phá bom mìn.

Tính đến cuối ngày họp hôm qua 25/12, Campuchia vẫn bác bỏ 3 điều kiện này.

Các phóng viên cho biết Thủ tướng Anutin Charnvirakul, kiêm Bộ trưởng Nội vụ, sẽ triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) vào lúc 15h ngày hôm nay (26/12).

Các cơ quan liên quan, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang, dự kiến sẽ tham dự để xem xét các bước tiếp theo nếu Campuchia tiếp tục bác bỏ 3 điều kiện của Thái Lan.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Natthaphon Narkphanit cho biết nếu các điều kiện của Thái Lan không được chấp nhận, Thái Lan sẽ không tham dự bất kỳ cuộc họp nào của GBC hoặc ký kết bất kỳ thỏa thuận nào nữa./.

Thái Lan - Campuchia đạt thỏa thuận sơ bộ sau nhóm họp Ủy ban Biên giới chung Cuộc họp Ban thư ký Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan - Campuchia đã kết thúc nhanh chóng sau khi hai bên đạt một số thỏa thuận sơ bộ.