Doanh nghiệp Việt tại Lào chú trọng chăm lo công nhân, gắn bó cùng địa phương

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, vào những ngày cuối năm 2025, tại huyện Sangthong ở thủ đô Vientiane, các công nhân đã tập trung tại văn phòng công ty để khám sức khỏe định kỳ sau những ngày tháng lao động vất vả.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và lực lượng y tế địa phương không chỉ nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe công nhân, mà còn khẳng định mối gắn kết bền chặt giữa doanh nghiệp Việt Nam tại Lào với chính quyền sở tại, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và định hướng phát triển bền vững của công ty khai thác khoáng sản Sakai.

Là một trong nhiều công nhân có mặt từ sáng để khám sức khỏe định kỳ tại công ty, anh Bo Phommichith cho biết việc được khám sức khỏe ngay tại nơi làm việc rất thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian và công sức, đồng thời thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với đời sống người lao động.

Trong câu chuyện, anh Bo Phommichith cho biết trước đây anh làm việc tự do tại một cửa hàng sửa xe, thu nhập thấp và chỗ ăn ở không ổn định.

Từ khi vào làm việc tại công ty khai thác khoáng sản Sakai, thu nhập của anh đã tăng lên hơn 5 triệu kíp/tháng, được công ty đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và bố trí chỗ ăn ở ổn định.

Nhờ đó, đời sống của gia đình anh đã được cải thiện, anh yên tâm làm việc và mong muốn gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Cùng chung cảm nhận, anh Chanh Inthakhone cũng cho biết từ khi vào làm việc tại công ty Sakai, anh nhận thấy công ty luôn quan tâm đến đời sống của công nhân, đặc biệt là chuyện ăn ở ổn định.

Hằng năm, công ty đều tổ chức đưa cán bộ y tế huyện đến kiểm tra sức khỏe định kỳ cho công nhân, giúp công nhân duy trì thể trạng tốt trong quá trình lao động. Anh Chanh Inthakhone nhận thấy mọi điều kiện làm việc đều được bảo đảm và đời sống của anh không ngừng được nâng cao.

Công ty khai thác khoáng sản Sakai trao quà cảm ơn các ban, ngành và chính quyền địa phương nhân dịp cuối năm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Không chỉ người lao động có tình cảm với công ty Sakai, chính quyền địa phương cũng đánh giá cao những đóng góp thiết thực của doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban Chính quyền huyện Sangthong, ông Sangvone Phimmasone, cho biết kể từ năm 2018 khi doanh nghiệp triển khai khai thác khoáng sản tại bản Sakai, phía địa phương đã nhận được nhiều lợi ích thiết thực.

Công ty không chỉ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước Lào, mà còn tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện đường giao thông và hỗ trợ các chương trình phát triển kinh tế-xã hội theo đề nghị của địa phương như khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt. Nhờ đó, đời sống người dân các bản đã được nâng cao.

Ông Sangvone cảm ơn công ty đã đồng hành và góp phần vào sự phát triển bền vững của huyện Sangthong.

Sống xa quê hương giữa những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và pháp lý, doanh nhân Phạm Thị Minh Hường, Giám đốc công ty khai thác khoáng sản Sakai, từng có lúc tưởng như không thể vượt qua những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, thay vì chùn bước, bà đã kiên trì học hỏi, tôn trọng pháp luật sở tại, hòa mình vào đời sống và phong tục của người dân địa phương, từng bước xây dựng niềm tin bằng những hành động cụ thể, bền bỉ.

Theo thời gian, bà Minh Hường đã gây dựng được uy tín, đạt nhiều kết quả tích cực trong hoạt động đầu tư khai thác khoáng sản, tư vấn và kết nối hợp tác đầu tư, qua đó góp phần tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, đóng góp cho ngân sách của Lào và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Lào, bà Minh Hường nhấn mạnh, là một doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, bên cạnh nỗ lực phát triển để duy trì và mở rộng sản xuất, công ty đặc biệt chú trọng tới công tác an sinh xã hội của địa phương và chăm lo đời sống của công nhân.

Công ty khai thác khoáng sản Sakai hỗ trợ các ban, ngành và chính quyền địa phương, thể hiện trách nhiệm của Công ty đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Song song với đó, doanh nghiệp cũng rất quan tâm đến bảo vệ môi trường, trực tiếp trồng hàng chục nghìn cây xanh, cây ăn quả, cây gỗ quý; tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, chùa, trường học, văn phòng huyện, bản; hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng, khắc phục hậu quả lũ lụt, thiên tai...

Với Giám đốc Minh Hường, mục tiêu của doanh nghiệp là vừa phát triển kinh tế, vừa lan tỏa giá trị dân tộc. Mỗi dự án thành công không chỉ mang lại lợi ích cho công ty, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam uy tín, trách nhiệm và đáng tin cậy trong mắt bạn bè quốc tế.

Thực tiễn từ mô hình này tiếp tục khẳng định vai trò và trách nhiệm của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, không chỉ trong phát triển kinh tế mà còn trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

Doanh nghiệp kiều bào tại Lào: Trụ cột kinh tế và cầu nối hữu nghị hai nước Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, tiêu biểu là Công ty Thép Khamhoung Xaychaleun và Công ty Xuất nhập khẩu Saikhong.