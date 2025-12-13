Giao dịch nội bộ đẩy mức định giá cho SpaceX lên 800 tỷ USD

Báo New York Times và trang Bloomberg News ngày 12/12 đưa tin công ty công nghệ khai phá không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã ủy quyền một đợt bán cổ phiếu nội bộ, thiết lập mức định giá mới cho công ty lên khoảng 800 tỷ USD.

Đây được coi là động thái mạnh mẽ nhất cho thấy nhà sản xuất tên lửa này đang tích cực chuẩn bị cho đợt chào bán công khai lần đầu (IPO) quy mô lớn.



Theo các báo trên, SpaceX đang thực hiện giao dịch cổ phiếu nội bộ với mức giá 421 USD/cổ phiếu. Cùng với đó, Giám đốc Tài chính của SpaceX, ông Bret Johnsen thông báo trong thư gửi nhân viên rằng công ty dự định mua lại 2,56 tỷ USD cổ phiếu từ các cổ đông.



Ông Johnsen cũng đề cập khả năng SpaceX niêm yết cổ phiếu qua đợt IPO vào năm 2026. Ông Johnsen nhận định, nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ và thị trường hợp tác, việc chào bán công khai có thể giúp công ty huy động được một lượng vốn đáng kể.



Việc tiến tới niêm yết cổ phiếu công khai của SpaceX được dự báo sẽ là một trong những đợt IPO lớn nhất toàn cầu. Giới phân tích cho rằng điều này chủ yếu nhờ sự mở rộng nhanh chóng của mảng kinh doanh Internet vệ tinh Starlink và tiến trình của chương trình tên lửa Starship, vốn là trọng tâm cho các nhiệm vụ lên Mặt Trăng và Sao Hỏa.



Hiện SpaceX chưa phản hồi chính thức về thông tin trên.



Trước đó, đã có thông tin SpaceX tìm cách huy động hơn 25 tỷ USD thông qua IPO, động thái được kỳ vọng sẽ đẩy mức định giá công ty vượt mốc 1.000 tỷ USD.



Theo dữ liệu từ Crunchbase, hiện tại, SpaceX được xếp hạng là công ty khởi nghiệp tư nhân có giá trị thứ hai trên thế giới, chỉ sau OpenAI - nhà sản xuất ChatGPT./.

