Chậm tiến độ chinh phục Mặt Trăng, NASA gây sức ép để SpaceX bứt phá

Ngày 30/10, tập đoàn SpaceX của tỷ phú công nghệ Elon Musk cho biết đã trình lên Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) một kế hoạch rút gọn nhằm đưa con người sớm trở lại Mặt Trăng bằng hệ thống tên lửa Starship.

Động thái này được đưa ra trong bối cảnh NASA đang gây sức ép để các nhà thầu tăng tốc, bứt phá Trung Quốc trong cuộc đua chinh phục Mặt Trăng trong thập kỷ này.

Theo đó, SpaceX khẳng định đã hoàn thành hàng chục mốc tiến độ quan trọng trong hợp đồng phát triển tàu đổ bộ Mặt Trăng Starship.

Bên cạnh đó, tập đoàn này cũng cho biết các mốc kỹ thuật then chốt sẽ được thực hiện trong năm 2026, trong đó có chuyến bay thử nghiệm kéo dài. Cụ thể, Starship đã thực hiện tổng cộng 11 chuyến bay thử nghiệm nhằm tinh chỉnh thiết kế.

Ngoài ra, một dấu mốc quan trọng khác mà SpaceX kỳ vọng sẽ đạt được vào năm 2026 là thử nghiệm tiếp nhiên liệu trong không gian-một quy trình cực kỳ phức tạp, chưa từng được thực hiện trước đây và đóng vai trò tiên quyết trong việc đảm bảo Starship có đủ nhiên liệu để đáp xuống Mặt Trăng.

Trước đó, NASA từng kỳ vọng thử nghiệm này có thể diễn ra sớm nhất vào năm 2024. Tuy nhiên, tiến độ phát triển và các đợt phóng thử Starship liên tục gặp trở ngại.

SpaceX dự kiến phóng nguyên mẫu Starship nâng cấp - phiên bản trang bị các tính năng đặc biệt phục vụ cho nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trong không gian vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.

SpaceX cho biết thời điểm thử nghiệm tiếp nhiên liệu sẽ phụ thuộc vào tiến độ của các chuyến bay thử nghiệm Starship V3 sắp tới.

NASA hiện đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc trong nỗ lực đưa phi hành gia quay trở lại Mặt Trăng - nơi con người chưa từng đặt chân tới kể từ sau sứ mệnh Apollo cuối cùng năm 1972.

Trước đó, vào năm 2021, NASA đã chọn SpaceX làm đối tác chiến lược thực hiện 2 sứ mệnh hạ cánh đầu tiên trong chương trình thám hiểm Mặt Trăng Artemis, trong khi công ty hàng không vũ trụ Blue Origin do Jeff Bezos sáng lập giành được hợp đồng phụ cho các sứ mệnh tiếp theo trong Artemis.

Tuy nhiên, trong một phát biểu hồi tuần trước, Giám đốc NASA Sean Duffy nhận định SpaceX đang chậm tiến độ trong việc phát triển Starship.

Theo đó, NASA có thể sẽ mở lại hợp đồng Artemis của SpaceX cho các đối thủ có khả năng đưa ra kế hoạch rút ngắn thời gian đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng./.

