Trung Quốc lần đầu thử nghiệm thành công tàu đổ bộ Mặt Trăng có người lái

Ngày 7/8, Trung Quốc thông báo đã hoàn tất thành công thử nghiệm tổng hợp cất và hạ cánh của thiết bị đổ bộ Mặt Trăng có người lái tại Trường thử nghiệm hạ cánh thiên thể ngoài Trái Đất ở huyện Hoài Lai, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc nước này.

Theo Văn phòng Chương trình Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), đây là lần đầu tiên nước này tiến hành thử nghiệm trên mặt đất về khả năng hạ cánh và cất cánh của tàu vũ trụ có người lái trong môi trường giả định thiên thể ngoài Trái Đất.

Thiết bị đổ bộ Lãm Nguyệt được Trung Quốc thiết kế riêng cho sứ mệnh đưa người lên Mặt Trăng. Thiết bị gồm 2 phần chính là khoang đổ bộ và khoang đẩy, có khả năng chở 2 phi hành gia từ quỹ đạo quanh Mặt Trăng xuống bề mặt "chị Hằng" rồi quay trở lại, mang theo cả xe tự hành và các thiết bị khoa học.

Sau khi hạ cánh xuống Mặt Trăng, thiết bị này sẽ hoạt động giống như một trung tâm sinh hoạt, cung cấp năng lượng và lưu trữ dữ liệu cho các phi hành gia trong thời gian làm việc và lưu trú trên Mặt Trăng.

Quá trình thử nghiệm có độ phức tạp cao và kéo dài nhiều ngày với những yêu cầu kỹ thuật khắt khe. Thành công của cuộc thử nghiệm được đánh giá là bước tiến quan trọng trong quá trình nghiên cứu và phát triển sứ mệnh đưa người Trung Quốc lên Mặt Trăng vào trước năm 2030 để phục vụ mục đích thám hiểm./.

