Mỹ đình chỉ một phần lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn năng lượng Nga

Mỹ vừa gia hạn giấy phép hoạt động cho các trạm xăng dầu mang thương hiệu Lukoil ở bên ngoài lãnh thổ Nga, qua đó tạm đình chỉ một phần các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với tập đoàn năng lượng này của Nga.

Trong thông báo ngày 4/12, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ giấy phép được gia hạn đến ngày 29/4/2026, nhằm “giảm thiểu tác động tiêu cực đối với người tiêu dùng và các nhà cung cấp khi thực hiện các giao dịch thông thường” với hệ thống bán lẻ liên quan đến các trạm xăng dầu thuộc Lukoil.

Với bước đi này, các trạm xăng dầu mang thương hiệu Lukoil tại một số nước, trong đó có Mỹ, tiếp tục phục vụ khách hàng nhưng vẫn ngăn không cho dòng tiền quay trở lại Nga.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này đồng nghĩa với việc đình chỉ một phần các biện pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tháng 10.

Cụ thể, vào thời điểm đó, ông Trump đã áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ ngày 21/11 và khiến các khách hàng lớn mua dầu của Nga phải gấp rút tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Việc nới lỏng trừng phạt đối với tập đoàn Lukoil được công bố trong bối cảnh các nhà đàm phán của Mỹ đã tới Moskva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine./.

