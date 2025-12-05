Kinh tế

Mỹ đình chỉ một phần lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn năng lượng Nga

Mỹ gia hạn giấy phép cho các trạm xăng Lukoil bên ngoài Nga, tạm đình chỉ một phần trừng phạt nhằm duy trì hoạt động và giảm tác động cho người tiêu dùng.

Nguyễn Hà
Biểu tượng của Công ty Lukoil ở Saint Petersburg, Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)
Biểu tượng của Công ty Lukoil ở Saint Petersburg, Nga. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Mỹ vừa gia hạn giấy phép hoạt động cho các trạm xăng dầu mang thương hiệu Lukoil ở bên ngoài lãnh thổ Nga, qua đó tạm đình chỉ một phần các biện pháp trừng phạt áp đặt đối với tập đoàn năng lượng này của Nga.

Trong thông báo ngày 4/12, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ giấy phép được gia hạn đến ngày 29/4/2026, nhằm “giảm thiểu tác động tiêu cực đối với người tiêu dùng và các nhà cung cấp khi thực hiện các giao dịch thông thường” với hệ thống bán lẻ liên quan đến các trạm xăng dầu thuộc Lukoil.

Với bước đi này, các trạm xăng dầu mang thương hiệu Lukoil tại một số nước, trong đó có Mỹ, tiếp tục phục vụ khách hàng nhưng vẫn ngăn không cho dòng tiền quay trở lại Nga.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này đồng nghĩa với việc đình chỉ một phần các biện pháp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hồi tháng 10.

Cụ thể, vào thời điểm đó, ông Trump đã áp lệnh trừng phạt hai tập đoàn dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ ngày 21/11 và khiến các khách hàng lớn mua dầu của Nga phải gấp rút tìm kiếm nhà cung cấp thay thế.

Việc nới lỏng trừng phạt đối với tập đoàn Lukoil được công bố trong bối cảnh các nhà đàm phán của Mỹ đã tới Moskva gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thúc đẩy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lukoil #biện pháp trừng phạt #trạm xăng dầu thuộc Lukoil Mỹ Nga
Theo dõi VietnamPlus

Nga trước lệnh trừng phạt kinh tế

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá xăng E5 RON 92 ở mức 19.800 đồng một lít

Giá bán lẻ đối với xăng E5 RON 92 không cao hơn là 19.822 đồng/lít, (tăng 534 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III là 638 đồng/lít; giá xăng RON 95-III là 20.460 đồng/lít (tăng 451 đồng/lít).