Mỹ ủng hộ EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine

Truyền thông Mỹ dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ hoàn toàn ủng hộ việc Liên minh châu Âu (EU) sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga như một công cụ để hỗ trợ Ukraine và chấm dứt cuộc chiến tranh với Nga.

Khi phương Tây tìm cách gia tăng sức ép lên Moskva, Ủy ban châu Âu đã đề xuất một kế hoạch cho phép các chính phủ EU sử dụng tới 185 tỷ euro (tương đương 217 tỷ USD) - phần lớn trong tổng số 210 tỷ euro tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga hiện đang bị đóng băng ở châu Âu - mà không cần tịch thu.

Nguồn tin này cho biết Washington “hoàn toàn ủng hộ (EU) và các bước mà họ đang thực hiện để có thể sử dụng những tài sản đó như một công cụ.”

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm mọi giao dịch với Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính Nga, khiến khoảng 300 tỷ USD tài sản nhà nước của Nga bị phong tỏa.

Đề xuất của châu Âu hiện đang bị đình trệ do những lo ngại từ phía Bỉ, nơi phần lớn số tài sản này đang được giữ./.

