Nga cảnh báo đáp trả mạnh mẽ nếu tài sản bị tịch thu

Theo RIA Novosti, ngày 21/9, Nga cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu các tài sản bị đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga bị châu Âu tịch thu.

Trả lời phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh: "Nếu các tài sản bị phong tỏa của Moskva bị tịch thu ở châu Âu, sẽ không có sự hỗn loạn mà đó sẽ là các biện pháp đáp trả rất mạnh mẽ từ Nga. Và họ biết điều đó."

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận rằng các tài sản của Nga không thể bị tịch thu mà không vi phạm luật quốc tế, đồng thời cho rằng điều này có thể gây ra “sự hỗn loạn toàn diện.”

Ngày 15/9, trên trang Telegram, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết: “Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia EU cũng như những kẻ suy đồi châu Âu ở Brussels và từng nước EU đã tìm cách chiếm đoạt tài sản của chúng tôi cho đến hết thế kỷ này.”

Ông Medvedev nhấn mạnh Nga sẽ truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế và quốc gia” cũng như “ngoài khuôn khổ tòa án.”

Nga cho rằng bất kỳ việc tịch thu tài sản nào cũng đồng nghĩa với hành vi trộm cắp của phương Tây và sẽ làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu và các đồng tiền của Mỹ và châu Âu.

EU hiện áp dụng 2 khuôn khổ trừng phạt chính đối với Nga: một nhằm vào danh sách cá nhân và công ty, và một áp dụng đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có trần giá dầu Nga và đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga.

Lâu nay, EU tịch thu tiền lãi từ các tài sản của Nga bị đóng băng sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2/2022.

Tây Ban Nha ủng hộ đề xuất của EU dùng tài sản Nga bị đóng băng, coi đây là cách tăng nguồn tài chính và thể hiện cam kết hỗ trợ Ukraine.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho hay chính phủ Đức đang chờ đề xuất cụ thể từ Ủy ban châu Âu về việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để xem xét.

Ông nêu quan điểm: “Mọi vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng và chúng tôi đang chờ đợi các đề xuất. Đức sẽ đóng vai trò hỗ trợ hiện thực hóa, chứ không phải ngăn cản."

Liên quan đến việc đóng băng tài sản Nga, Chính phủ Hungary đã nộp đơn kiện Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) và Cơ chế Hòa bình châu Âu (EPF) về quyết định sử dụng lãi suất từ tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho các gói viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ euro dành cho Ukraine.

Về phía Ukraine, Thủ tướng nước này Denis Shmygal cũng thừa nhận phong tỏa tài sản của Nga là hành động bất hợp pháp, song ông Shmygal lưu ý: “Tình hình ở Ukraine vẫn rất khó khăn. Vì vậy, có thể sẽ có một quyết định chính trị thứ hai để tịch thu các tài sản này.”

Trước đó, ngày 19/9, Ủy ban châu Âu (EC) đã thông qua gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga, dự kiến áp đặt thêm hạn chế đối với hoạt động bán dầu mỏ, đội tàu lách các lệnh trừng phạt (còn gọi là "hạm đội bóng tối") của Nga và cả lĩnh vực ngân hàng.

Gói trừng phạt mới này cần được các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt./.

