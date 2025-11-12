Bulgaria thiếu nhiên liệu do lệnh trừng phạt nhằm vào dầu khí Nga

Bulgaria chỉ còn đủ xăng dự trữ trong khoảng một tháng khi nước này chuẩn bị đối phó với lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Lukoil, công ty sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này.

Lukoil quản lý nhà máy lọc dầu Burgas trên bờ Biển Đen, cũng như phần lớn cơ sở hạ tầng kho bãi và đường ống của Bulgaria.

Phóng viên TTXVN tại châu Âu dẫn thông báo của Cơ quan Dự trữ Quốc gia Bulgaria cho biết nguồn cung xăng hiện đủ dùng trong 35 ngày, trong khi dầu diesel còn dự trữ khoảng 50 ngày.

Tháng trước, Mỹ và Anh đã áp đặt trừng phạt đối với Lukoil và Rosneft, hai công ty dầu mỏ lớn của Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung nhiên liệu tại Bulgaria trước mùa Đông. Lệnh trừng phạt của Mỹ dự kiến có hiệu lực từ ngày 21/11.

Các nhà phân tích năng lượng nhận định Bulgaria có nhiều kho dự trữ dầu thô và sản phẩm dầu mỏ bên ngoài nước, nhưng phải nhập khẩu trước khi mạng lưới đường ống của Lukoil bị áp trừng phạt.

Ông Martin Vladimirov, Giám đốc Chương trình năng lượng và khí hậu tại Trung tâm Nghiên cứu Dân chủ ở Sofia, cho biết: “50% nhiên liệu có thể được cung cấp từ các nước thành viên khác thuộc Liên minh châu Âu (EU), đồng nghĩa với việc chính phủ cần kích hoạt các hợp đồng này càng sớm càng tốt.”

Bulgaria đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm nguồn cung kể từ khi các lệnh trừng phạt được công bố. Nước này tạm thời cấm xuất khẩu một số loại nhiên liệu, chủ yếu là dầu diesel và nhiên liệu hàng không, sang các quốc gia thành viên EU.

Tuần trước, Quốc hội Bulgaria thông qua những thay đổi pháp lý cho phép tiếp quản nhà máy lọc dầu Burgas và chuyển nhượng cho chủ sở hữu mới, nhằm bảo vệ nhà máy khỏi tác động của lệnh trừng phạt Mỹ. Luật này được thông qua sau khi một ủy ban Quốc hội phê duyệt chỉ trong chưa đầy 30 giây.

Tuần này, Chính phủ Bulgaria tiến hành kiểm tra và tăng cường an ninh tại nhà máy lọc dầu Burgas, một biện pháp nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia./.

