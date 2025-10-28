Tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga xác nhận bán tài sản nước ngoài

Ngày 27/10, Lukoil - tập đoàn năng lượng lớn thứ hai của Nga, xác nhận sẽ bán tài sản ở nước ngoài, dừng các hoạt động quốc tế do ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong một tuyên bố, Lukoil xác nhận đã bắt đầu tìm kiếm người mua cho các liên doanh nước ngoài của mình. Công ty cho biết việc bán tài sản được thực hiện theo giấy phép thu hẹp hoạt động của Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) Mỹ và cam kết nếu cần thiết, công ty có kế hoạch xin gia hạn giấy phép để đảm bảo hoạt động quốc tế không bị gián đoạn.

Lukoil không nêu rõ tài sản cụ thể sẽ được bán nhưng theo truyền thông nước ngoài, tài sản nước ngoài lớn nhất của công ty là mỏ dầu West Qurna 2 ở Iraq, một trong những mỏ dầu lớn nhất thế giới và Lukoil hiện nắm giữ 75% cổ phần.

Theo Hãng thông tấn Interfax của Nga, sản lượng của mỏ dầu này đạt hơn 480.000 thùng/ngày vào tháng 4/2025.

Công ty còn sở hữu nhà máy lọc dầu Lukoil Neftochim Burgas công suất 190.000 thùng/ngày tại Bulgaria, cũng như nhà máy lọc dầu Petrotel ở Romania.

Lukoil hiện đang cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia, cũng như cho nhà máy lọc dầu STAR của Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc sở hữu của SOCAR Azerbaijan.

Ngoài ra, công ty cũng có cổ phần tại các cảng dầu cũng như chuỗi bán lẻ nhiên liệu ở châu Âu và có nhiều dự án ở Kazakhstan, châu Phi và Mỹ Latinh.



Việc thoái vốn lần này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga, Lukoil và Rosneft, từ ngày 22/10.

Hai công ty này, chiếm 55% sản lượng dầu của Nga, cũng bị đưa vào danh sách các thực thể bị trừng phạt SDN - một danh sách do nhiều quốc gia giám sát.

Ngày 15/10, Anh cũng đã thông báo gói trừng phạt mới đối với Lukoil và Rosneft, cũng như 44 tàu chở dầu trong một nỗ lực nhằm thắt chặt các lệnh trừng phạt năng lượng và làm suy yếu nguồn thu của Nga.

Tuy nhiên, Nga cho rằng các biện pháp trừng phạt mới "hoàn toàn phản tác dụng", đồng thời khẳng định nước này đã "miễn nhiễm với trừng phạt của phương Tây"./.

