Thế giới

Châu Âu

Pháp và Đức muốn trừng phạt các công ty dầu khí lớn của Nga

Pháp và Đức kêu gọi EU đưa các “ông lớn” dầu khí Nga như Lukoil, Litasco vào danh sách trừng phạt trong gói biện pháp thứ 19, nhằm siết chặt sức ép đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Moskva.

Nhà máy lọc dầu của công ty Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhà máy lọc dầu của công ty Gazprom ở ngoại ô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Bloomberg, Pháp và Đức đang thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa các tập đoàn dầu khí lớn của Nga vào danh sách trừng phạt trong gói biện pháp tiếp theo.

Bloomberg dẫn tài liệu do hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu ủng hộ nêu rõ: “Cần xem xét thêm các bước, đặc biệt là đưa những tập đoàn dầu mỏ lớn như Lukoil hoặc Litasco vào danh sách, nhằm gây sức ép tối đa lên khả năng xuất khẩu dầu của Moskva.”

EU hiện đang thảo luận nội dung của gói trừng phạt lần thứ 19, bao gồm các biện pháp dự kiến nhằm vào hệ thống ngân hàng và hoạt động thương mại năng lượng của Nga.

Đại diện chính phủ Pháp và Đức từ chối bình luận về đề xuất chung này.

Tất cả các biện pháp trừng phạt của EU đều cần sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên, trong khi một số quốc gia, trong đó có Hungary, trước đây từng ngăn chặn các nỗ lực nhằm vào lĩnh vực năng lượng./.

(Vietnam+)
#Nga-EU #Trừng phạt Nga #Tập đoàn dầu mỏ #Xuất khẩu dầu #Dầu Nga Đức Nga Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Căng thẳng Nga-phương Tây

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Các ứng viên trong một cuộc tranh luận trên truyền hình trước cuộc bầu cử. (Ảnh: AFP)

Na Uy bước vào cuộc tổng tuyển cử căng thẳng

Cuộc bầu cử Quốc hội kéo dài 2 ngày được đánh giá là cuộc đua sít sao giữa khối cánh tả do Công đảng cầm quyền dẫn đầu và khối cánh hữu gồm đảng Tiến bộ theo đường lối dân túy và đảng Bảo thủ.