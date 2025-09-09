Pháp và Đức muốn trừng phạt các công ty dầu khí lớn của Nga

Theo Bloomberg, Pháp và Đức đang thúc giục Liên minh châu Âu (EU) đưa các tập đoàn dầu khí lớn của Nga vào danh sách trừng phạt trong gói biện pháp tiếp theo.

Bloomberg dẫn tài liệu do hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu ủng hộ nêu rõ: “Cần xem xét thêm các bước, đặc biệt là đưa những tập đoàn dầu mỏ lớn như Lukoil hoặc Litasco vào danh sách, nhằm gây sức ép tối đa lên khả năng xuất khẩu dầu của Moskva.”

EU hiện đang thảo luận nội dung của gói trừng phạt lần thứ 19, bao gồm các biện pháp dự kiến nhằm vào hệ thống ngân hàng và hoạt động thương mại năng lượng của Nga.

Đại diện chính phủ Pháp và Đức từ chối bình luận về đề xuất chung này.

Tất cả các biện pháp trừng phạt của EU đều cần sự đồng thuận của toàn bộ các nước thành viên, trong khi một số quốc gia, trong đó có Hungary, trước đây từng ngăn chặn các nỗ lực nhằm vào lĩnh vực năng lượng./.

Nga: Lệnh trừng phạt của phương Tây hoàn toàn vô dụng trong việc gây sức ép Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định: “Có thể nói rằng số lượng trừng phạt chưa từng có được áp đặt đối với đất nước chúng ta trong gần 4 năm qua không gây ra tác động nào."