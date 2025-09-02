Giá dầu thô của Nga bán cho Ấn Độ "đang ngày càng rẻ hơn"

Dầu thô của Nga đang ngày càng rẻ hơn cho những người mua ở Ấn Độ, giữa lúc Mỹ liên tục gây áp lực yêu cầu nước này cắt giảm giao thương dầu mỏ với Nga vì cho rằng hoạt động thương mại này đang góp phần tài trợ cho xung đột ở Ukraine.

Những người trực tiếp nhận được chào giá từ phía người bán Nga cho biết dầu thô Urals của Nga đang được bán với giá thấp hơn từ 3-4 USD/thùng so với dầu Brent, đã bao gồm phí vận chuyển.

Các nguồn tin này cho biết thêm rằng mức giá trên dành cho các chuyến hàng sẽ được giao vào cuối tháng Chín và tháng 10.

Các nguồn tin cho biết vào tuần trước, dầu Urals được chào bán ở mức thấp hơn giá dầu Brent khoảng 2,50 USD/thùng, cao hơn so với mức chênh lệch 1 USD trong tháng Bảy.

Trong khi đó, giá dầu thô Mỹ mà một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ mua gần đây có giá cao hơn giá dầu Brent khoảng 3 USD.

Urals là loại dầu hàng đầu của Nga và được vận chuyển từ các cảng phía tây của quốc gia này.

Ấn Độ đã trở thành nhà nhập khẩu dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất từ Nga sau khi xung đột ở Ukraine bắt đầu vào năm 2022.

Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ vẫn đang tiếp tục mua dầu của Nga bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế nặng nề với Ấn Độ vì hoạt động thương mại này./.

Thuế quan Mỹ xóa sạch khoản tiết kiệm Ấn Độ thu được từ nhập khẩu dầu mỏ Nga Ấn Độ có thể mất gần 37 tỷ USD xuất khẩu trong năm tài chính 2025–2026 khi Mỹ áp thuế trừng phạt, trong khi khoản lợi ích từ việc nhập khẩu dầu Nga giá rẻ chỉ khoảng 17 tỷ USD.