Giá dầu nối dài đà tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga

Giá dầu đã nối dài đà tăng trong phiên 25/8 giữa bối cảnh thị trường dự kiến Mỹ sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga, bên cạnh những lo ngại rằng các hoạt động quân sự của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Moskva có thể gây gián đoạn nguồn cung.

Giá Brent giao kỳ hạn chốt phiên tăng 1,07 USD (tương đương 1,58%) lên 68,80 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 1,14 USD (1,79%) lên 64,80 USD/thùng.

Hiện Mỹ đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài 3 năm rưỡi qua.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22/8 đã một lần nữa tuyên bố sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu không có tiến triển nào hướng tới một giải pháp hòa bình ở Ukraine trong hai tuần tới. Ông cũng cho biết có thể sẽ áp các mức thuế "khắc nghiệt" đối với Ấn Độ vì hành vi mua dầu của Nga.

Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance lại cho biết Nga đã có những "nhượng bộ đáng kể" nhằm hướng tới một giải pháp đàm phán.

Trong bối cảnh đó, Ukraine đã đẩy mạnh các hoạt động quân sự nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các quan chức Nga cho biết một hoạt động quân sự vào Chủ Nhật đã gây ra một đám cháy lớn tại một cảng xuất khẩu nhiên liệu quan trọng.

Cùng với đó, đám cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk của Nga sau một hoạt động quân sự tương tự đã kéo dài sang ngày thứ tư tính đến ngày 24/8.

Nhà máy này có công suất hàng năm khoảng 5 triệu tấn dầu (tương đương khoảng 100.000 thùng/ngày) và chủ yếu bán nhiên liệu để xuất khẩu.

Dù vậy, ông Ole Hansen, người đứng đầu bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank cho rằng tác động từ khả năng gián đoạn nguồn cung của Nga đã được bù đắp bởi việc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đảo ngược một loạt đợt cắt giảm sản lượng, đưa hàng triệu thùng dầu trở lại thị trường.

Tám thành viên của khối trên dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 7/9 và sẽ thông qua một đợt tăng sản lượng nữa./.

