Giá dầu tăng hơn 1% do căng thẳng Nga-Ukraine và nhu cầu mạnh tại Mỹ

Giá dầu thế giới tăng gần 1 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21/8, giữa bối cảnh Nga và Ukraine liên tiếp đổ lỗi cho nhau về tiến trình hòa bình bị đình trệ, trong khi số liệu từ Mỹ cho thấy nhu cầu nhiên liệu tại nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới vẫn mạnh.

Kết thúc phiên 21/8, dầu Brent giao kỳ hạn tăng 83 xu, tương đương 1,2%, lên 67,67 USD/thùng - mức cao nhất trong hai tuần qua.

Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 81 xu, tương đương 1,3%, chốt ở 63,52 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đều đã tăng hơn 1% trong phiên trước đó.

Thị trường dầu mỏ trở nên thận trọng sau đợt bán tháo kéo dài hai tuần qua, vốn xuất phát từ kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sớm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Tuy nhiên, tiến trình hòa bình vẫn bế tắc khi Nga và Ukraine tiếp tục đổ lỗi cho nhau.

Nga ngày 21/8 tiến hành một hoạt động quân sự gần biên giới Ukraine với Liên minh châu Âu, trong khi phía Ukraine tuyên bố đã thực hiện một hoạt động quân sự nhắm vào một nhà máy lọc dầu của Nga.

Theo chuyên gia Tamas Varga của công ty dịch vụ dầu khí PVM Oil Associates, sự bất định trong đàm phán làm dấy lên khả năng Mỹ và phương Tây có thể siết chặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Giá dầu còn được hỗ trợ bởi báo cáo cho thấy lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ giảm mạnh hơn dự kiến. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 15/8, cao hơn nhiều so với mức dự báo giảm 1,8 triệu thùng của giới phân tích.

Chuyên gia Alex Hodes của công ty dịch vụ tài chính StoneX nhận định: “Lượng dầu dự trữ thấp trong nước trái ngược với triển vọng dư cung mà cả Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và EIA dự báo cho năm 2026, khiến kỳ vọng của giới giao dịch trở nên phức tạp hơn.”

Ngoài ra, giới đầu tư đang dõi theo Hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole tại Wyoming (Mỹ) để tìm manh mối về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Sự kiện thường niên này khai mạc ngày 21/8, với bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Jerome Powell dự kiến vào ngày 22/8./.

Giá dầu tiếp tục đi xuống, xăng RON95-III tăng hơn 200 đồng mỗi lít Từ 15 giờ ngày 21/8, giá xăng E5 RON92 tăng 110 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 208 đồng/lít. Tuy vậy, mặt hàng dầu diesel giảm 172 đồng/lít; Dầu hỏa giảm 206 đồng/lít và dầu mazut giảm 152 đồng/kg.