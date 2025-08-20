Giá dầu giảm khi kỳ vọng đàm phán Nga-Ukraine nhen nhóm

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 19/8 khi thị trường hy vọng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine sẽ dẫn đến việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu thô của Nga, làm tăng nguồn cung cho thế giới.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn lúc chốt phiên 19/8 giảm 81 xu Mỹ (1,22%) xuống 65,79 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 9/2025, giảm 1,07 USD (1,69%) xuống 62,35 USD/thùng.

Chuyên gia phân tích Phil Flynn của Price Futures Group nhận định rằng tất cả đang trông chờ vào một lệnh ngừng bắn và nếu hy vọng này tan vỡ thì giá dầu có thể bật tăng trở lại.

Còn chuyên gia phân tích năng lượng hàng đầu Suvro Sarkar tại ngân hàng DBS cho biết, rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ tuần này đã hạ nhiệt khi ông Trump có quan điểm mềm mỏng hơn về các lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào các nhà nhập khẩu dầu của Nga, từ đó làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Theo chuyên gia Bart Melek từ TD Securities, giá dầu có thể giảm dần về mốc 58 USD/thùng vào quý 4/2025 và quý 1/2026 nếu căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt và nguy cơ thuế quan hoặc các lệnh trừng phạt thứ cấp được loại bỏ.

Trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social tối 18/8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã bắt đầu sắp xếp cuộc gặp thượng đỉnh song phương Nga-Ukraine trước khi có thêm cuộc họp 3 bên với sự tham gia của cả Mỹ.

Ông Trump bày tỏ hy vọng Tổng thống Putin sẽ chấm dứt xung đột tại Ukraine./.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng Giá dầu Brent lúc chốt phiên 13/8 đã giảm 49 xu Mỹ (0,7%) xuống 65,63 USD/thùng, sau khi đã có lúc giá trượt xuống 65,01 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 6/6.