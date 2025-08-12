Giá dầu đi lên nhờ triển vọng thương mại Mỹ-Trung và khả năng Fed giảm lãi suất

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch chiều 12/8 sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý gia hạn đình chiến thuế quan. Động thái này giúp xoa dịu những lo ngại rằng cuộc chiến thương mại leo thang có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và làm suy giảm nhu cầu nhiên liệu tại hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 14 xu Mỹ (0,2%) lên 66,77 USD/thùng vào lúc 13 giờ 43 phút (giờ Việt Nam), giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn cũng tăng 8 xu Mỹ (0,1%) lên 64,04 USD/thùng.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gia hạn thỏa thuận tạm dừng áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, nhằm ngăn chặn việc áp thuế ba chữ số đối với hàng hóa Trung Quốc, trong khi các nhà bán lẻ Mỹ đang chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Diễn biến này làm dấy lên kỳ vọng rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể đạt được một thỏa thuận, tránh nguy cơ cấm vận thương mại gần như toàn diện. Thuế quan làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, giảm nhu cầu nhiên liệu và kéo giá dầu đi xuống.

Theo chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Priyanka Sachdeva của Phillip Nova, giá dầu tăng còn do những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi.

Điều này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9/2025. Bên cạnh đó, dữ liệu lạm phát của Mỹ sẽ công bố vào cuối ngày cũng đang được thị trường theo dõi sát sao, vì có thể ảnh hưởng đến lộ trình điều chỉnh lãi suất của Fed. Việc cắt giảm lãi suất thường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm tăng nhu cầu dầu mỏ.

Một yếu tố khác có thể gây áp lực lên thị trường dầu mỏ là cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8 tại Alaska, nhằm thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Chuyên gia Sachdeva cho rằng kênh đối thoại ngoại giao Mỹ-Nga liên quan đến cuộc xung đột Ukraine vẫn là một yếu tố khó lường, khi các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ mọi biến động địa chính trị có thể ảnh hưởng đến nguồn cung hoặc các lệnh trừng phạt.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ tăng cường gây sức ép lên Nga, đồng thời cảnh báo sẽ áp lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các quốc gia mua dầu của Nga, như Trung Quốc và Ấn Độ, nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình.

Chuyên gia chiến lược cao cấp Daniel Hynes tại ngân hàng ANZ nhận định rằng một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine có thể chấm dứt hoàn toàn nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Nga - yếu tố đã gây ảnh hưởng đáng kể đến thị trường trong một thời gian dài./.

Giá dầu diesel giảm nhẹ, mặt hàng xăng RON95-III tăng 131 đồng mỗi lít Từ 15 giờ ngày 31/7, giá xăng E5 RON92 tăng 122 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 131 đồng/lít. Cùng đó, giá dầu hỏa tăng 86 đồng/lít và dầu mazut cộng thêm 154 đồng/kg; riêng dầu diesel giảm 61 đồng/lít.