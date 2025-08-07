Giá dầu trượt xuống đáy 8 tuần do bất ổn về lệnh trừng phạt Nga

Giá dầu thế giới phiên 6/8 đã giảm khoảng 1% xuống mức thấp nhất tám tuần, sau khi những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến triển trong các cuộc đàm phán với phía Nga đã làm dấy lên sự bất ổn về khả năng Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với nước này.

Cụ thể, giá dầu Brent biển Bắc giao kỳ hạn chốt phiên giảm 75 xu (tương đương 1,1%) xuống 66,89 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 81 xu (1,2%) còn 64,35 USD/thùng.

Đây là phiên giảm giá thứ năm liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn, đưa giá dầu Brent và WTI lần lượt xuống mức chốt phiên thấp nhất kể từ ngày 10/6 và 5/6.

Hôm 6/8, ông Trump cho biết Đặc phái viên Steve Witkoff đã đạt được "tiến triển lớn" trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, giữa lúc Washington vẫn tiếp tục chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên nước này vào ngày 8/8 (giờ địa phương).

Ông Trump cảnh báo sẽ áp thêm các lệnh trừng phạt đối với Moskva nếu không có động thái nào nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Nga là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. Do đó, bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào giúp giảm bớt lệnh trừng phạt cũng sẽ tạo điều kiện cho Nga xuất khẩu nhiều dầu hơn, góp phần hạ nhiệt giá dầu.

Tuy nhiên, trước đó trong phiên, giá dầu đã có lúc tăng sau khi ông Trump ban hành một sắc lệnh hành pháp áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Ấn Độ, với lý do nước này trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu của Nga.

Mức thuế nhập khẩu mới sẽ có hiệu lực sau 21 ngày kể từ ngày 7/8. Ấn Độ, cùng với Trung Quốc, là những khách hàng mua dầu lớn của Nga.

Ngoài sự bất ổn về thuế quan và lệnh trừng phạt, các nhà phân tích cho biết kế hoạch tăng nguồn cung của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối, còn gọi là OPEC+, cũng đã gây áp lực lên thị trường trong những ngày gần đây./.

