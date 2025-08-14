Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng trong phiên giao dịch 13/8 sau khi Mỹ và Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đưa ra những nhận định tiêu cực về nguồn cung.

Giá dầu Brent lúc chốt phiên giảm 49 xu Mỹ (0,7%) xuống 65,63 USD/thùng.

Trong phiên giá dầu có lúc trượt xuống 65,01 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 6/6.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng giảm 52 xu Mỹ (0,8%) xuống 62,65 USD/thùng.

Trước đó giá dầu này có lúc lùi về 61,94 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 2/6.

EIA cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ vào tuần trước đã tăng 3 triệu thùng lên 426,7 triệu thùng, trái với kỳ vọng giảm 275.000 thùng của các nhà phân tích do hãng tin Reuters khảo sát.

EIA cũng cho hay nhập khẩu dầu thô ròng của Mỹ tuần trước tăng 699.000 thùng/ngày. Đồng thời cơ quan này cũng nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu trong năm nay nhưng hạ dự báo nhu cầu.

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital ở New York, nhận định rằng xuất khẩu dầu thô của Mỹ vẫn dưới mức bình thường vì chịu tác động từ thuế quan, đồng thời cho rằng xu hướng xuất khẩu tiếp tục sụt giảm có thể sẽ gây áp lực lên giá dầu.

Các nhà đầu tư đang theo dõi cuộc gặp của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc xung đột ở Ukraine, vốn làm “rung lắc” thị trường dầu mỏ từ tháng 2/2022.

Trong báo cáo vừa công bố, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (OPEC+), nâng dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu cho năm 2026, nhưng lại hạ ước tính tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các nhà sản xuất ngoài khối, qua đó cho thấy thị trường sẽ thắt chặt hơn.

Ông Gaurav Sharma, nhà phân tích năng lượng độc lập, nhận định rằng tăng trưởng nguồn cung dầu từ các nước ngoài OPEC đủ sức đáp ứng mức tăng nhu cầu dự kiến cho năm 2025 (ví dụ, hơn 1 triệu thùng mỗi ngày). Vì vậy, ông cho rằng vì nguồn cung dồi dào nên giá dầu khó có thể tăng trong thời gian tới./.

Chu kỳ tăng giá dầu: Khi nào mới trở lại? Mặc dù triển vọng ngắn hạn còn nhiều thách thức, nhưng một số chuyên gia thị trường cho rằng khả năng phục hồi của giá dầu và cổ phiếu năng lượng trong trung hạn vẫn hiện hữu.