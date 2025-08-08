Vì sao thị trường dầu mỏ vẫn thắt chặt dù OPEC+ tăng mạnh sản lượng?

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, nhóm OPEC+, đã tranh thủ nhu cầu cao vào mùa Hè để tăng sản lượng lần đầu tiên sau ba năm, nhưng những mục tiêu này có thể khó đạt được, điều sẽ khiến thị trường vẫn bị thắt chặt.

Trên lý thuyết, nhóm các quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới dự kiến trong tháng 9/2025 sẽ bơm thêm 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày so với tháng 3/2025, nhưng các số liệu cho thấy điều đó khó có thể thực hiện được.

Nguyên nhân là do một số quốc gia khó có thể khai thác thêm, trong khi một số quốc gia khác đang được OPEC+ yêu cầu hạn chế sản lượng sau khi đã sản xuất vượt hạn ngạch trước đó.

Ông Jorge Leon, cựu quan chức OPEC, hiện là Giám đốc phân tích địa chính trị tại Rystad Energy, cho biết, Iraq đang bù đắp cho tình trạng sản xuất dư thừa trước đây và Nga cũng tương tự nhưng với mức thấp hơn, còn Kazakhstan đã đạt công suất tối đa vào tháng 3/2025. Vì vậy, hạn ngạch cao hơn không đồng nghĩa với việc sản lượng tăng.

Việc tăng sản lượng hàng tháng có thể được kỳ vọng sẽ làm giảm giá dầu, nhưng giá dầu thô Brent kỳ hạn đã tăng lên khoảng 68 USD/thùng từ mức thấp nhất trong năm 2025 là 58 USD/thùng vào tháng 4/2025.

Nhà phân tích Richard Price của Energy Aspects cho rằng tốc độ xử lý của các nhà máy lọc dầu tăng và nhu cầu cao trong mùa Hè của các nhà máy điện ở Trung Đông đang hấp thụ nguồn cung tăng từ OPEC+.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, dự trữ dầu thô của Trung Quốc tăng 82 triệu thùng, tương đương gần 900.000 thùng/ngày, trong quý 2/2025.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc đã mạnh hơn nhiều so với dự kiến hồi đầu năm. Hoạt động tích trữ của Trung Quốc cũng đóng vai trò hỗ trợ giá dầu thô.

Việc OPEC+ tăng sản lượng cũng diễn ra vào thời điểm tồn kho ở các quốc gia phát triển thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ở mức thấp, sau các đợt cắt giảm trước đó của OPEC+, một xu hướng đã hỗ trợ giá dầu.

Nhà phân tích tại Kpler, Homayoun Falakshahi, cho biết trong ba năm qua, tồn kho dầu thô của OECD luôn ở mức thấp, đặc biệt là ở Mỹ.

Theo số liệu của OPEC được công bố vào tháng 7/2025, tồn kho dầu thô của châu Âu vào tháng 5/2025 thấp hơn gần 9% so với mức trung bình 5 năm là 394 triệu thùng, trong khi tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tháng 6/2025 cũng thấp hơn mức trung bình 5 năm là 419 triệu thùng.

Các quan chức OPEC+ đã chỉ ra rằng tồn kho dầu thấp như vậy là bằng chứng cho thấy thị trường cần tăng lượng dầu dự trữ./.

