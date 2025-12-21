Lan tỏa kiến thức pháp luật, bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử.

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức pháp lý, lan tỏa kiến thức pháp luật và thúc đẩy môi trường kinh doanh số lành mạnh, minh bạch trong bối cảnh thương mại điện tử đang phát triển mạnh mẽ, kéo theo những thách thức liên quan đến hàng giả, hàng nhái và quyền lợi người tiêu dùng.

Tham gia cuộc thi có 3 đội thi đại diện cho các nhóm lực lượng nòng cốt trong xã hội, bao gồm: Đội sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, đội Liên cơ quan báo chí truyền thông và đội doanh nghiệp Honda Việt Nam. Mỗi đội thi mang đến một góc nhìn riêng, phản ánh vai trò, trách nhiệm và cách tiếp cận khác nhau trong việc phòng, chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên môi trường số.

Thông qua các phần thi kiến thức và xử lý tình huống thực tiễn, các đội đã cùng nhau phân tích, làm rõ những vấn đề pháp lý nổi bật trong hoạt động thương mại điện tử. Các chủ đề như nhận diện và phòng chống hàng giả trên sàn thương mại điện tử, trách nhiệm của người bán, nền tảng trung gian, doanh nghiệp, cũng như quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng được đặt ra và giải quyết một cách trực quan, sinh động. Đặc biệt, các tình huống thực tế được xây dựng sát với đời sống, phản ánh những vấn đề nóng đang được xã hội quan tâm.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh rằng để thị trường thương mại điện tử phát triển bền vững, không chỉ cơ quan quản lý mà cả người bán và người tiêu dùng đều cần hiểu rõ pháp luật, hiểu đúng trách nhiệm và quyền lợi của mình.

"Cuộc thi hôm nay hướng tới mục tiêu rất cụ thể: giúp pháp luật trở nên dễ hiểu hơn, gần gũi hơn và áp dụng được vào đời sống hằng ngày. Khi mỗi người dân, doanh nghiệp đều hiểu rõ và tuân thủ pháp luật, thị trường thương mại điện tử sẽ phát triển lành mạnh và bền vững hơn," ông Bình khẳng định.

Ban Tổ chức kỳ vọng, Cuộc thi không chỉ là một sân chơi trí tuệ, mà còn là diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các chủ thể liên quan, từ đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, thúc đẩy văn hóa tiêu dùng an toàn, thông minh và có trách nhiệm trên không gian mạng. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đưa pháp luật đến gần hơn với sinh viên, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong thời đại kinh tế số.

Nhà báo Ngô Bá Lục, thành viên Ban giám khảo đánh giá: Cuộc thi năm nay có rất nhiều yếu tố thực tiễn. Các đội thi phải xử lý những tình huống đa dạng như hàng giả livestream, quảng cáo sai sự thật, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ… Điều đó giúp người chơi hiểu rằng luật không xa vời mà nằm ngay trong những cú click mỗi ngày.

Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cho các đội thi theo kết quả các phần thi xuất sắc, thể hiện sự am hiểu pháp luật, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần phối hợp hiệu quả giữa các thành viên. Trong đó Giải Nhất thuộc về đội thi Đại học Kinh tế quốc dân; Giải Nhì thuộc về đội Công ty Honda Việt Nam và Giải Ba thuộc về đội Liên cơ quan báo chí truyền thông.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trên thương mại điện tử khép lại không chỉ bằng những kết quả, giải thưởng hay thứ hạng, mà quan trọng hơn là Ban Tổ chức kỳ vọng lan tỏa giá trị nhận thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ và xây dựng văn hóa tiêu dùng thông minh, có trách nhiệm. Qua đó, góp phần khẳng định vai trò của truyền thông và giáo dục pháp luật trong việc xây dựng môi trường thương mại điện tử minh bạch, an toàn và phát triển bền vững./.

