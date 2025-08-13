IEA nâng dự báo nguồn cung dầu mỏ toàn cầu năm 2025

Sau khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) quyết định tăng sản lượng, ngày 13/8, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung “vàng đen” trong năm nay, song hạ dự báo nhu cầu do tình hình ảm đạm ở các nền kinh tế lớn.

Trong báo cáo hằng tháng, IEA dự kiến nguồn cung dầu thế giới sẽ tăng 2,5 triệu thùng/ngày trong năm nay, cao hơn mức 2,1 triệu thùng/ngày đưa ra trước đó.

Về nhu cầu dầu toàn cầu, IEA hạ dự báo từ mức tăng 700.000 thùng/ngày xuống mức 680.000 thùng/ngày trong năm nay và đạt 103,7 triệu thùng/ngày vào cuối năm. IEA cũng dự báo nhu cầu dầu mỏ tăng 700.000 thùng/ngày vào năm 2026, đạt 104,4 triệu thùng/ngày.

Ngoài ra, cơ quan này dự kiến sản lượng lọc dầu toàn cầu sẽ đạt mức cao kỷ lục 85,6 triệu thùng/ngày trong tháng 8.

Ở chiều ngược lại, lượng dự trữ dầu thương mại và các sản phẩm dầu mỏ của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã giảm 28,8 triệu thùng trong tháng 6 xuống mức 2.758 triệu thùng, tiệm cận mức thấp nhất trong một thập kỷ.

IEA nhấn mạnh rằng dữ liệu mới nhất cho thấy nhu cầu ảm đạm ở các nền kinh tế lớn và với niềm tin của người tiêu dùng vẫn còn suy giảm, khả năng phục hồi mạnh mẽ dường như còn rất xa vời.

Giá dầu mỏ đã giảm nhẹ sau khi IEA công bố báo cáo trên vào lúc 8h GMT ngày 13/8 (tức 15h cùng ngày theo giờ Việt Nam)./.

Vì sao thị trường dầu mỏ vẫn thắt chặt dù OPEC+ tăng mạnh sản lượng? Việc tăng mạnh sản lượng khó có thể thực hiện do một số quốc gia khó có thể khai thác thêm, trong khi một số nước khác đang được OPEC+ yêu cầu hạn chế sản lượng do đã sản xuất vượt hạn ngạch.