Lo ngại dư nguồn cung kéo giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 13/8

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), phiên giao dịch ngày 13/8 khép lại với bức tranh giằng co trên thị trường hàng hóa nguyên liệu. Chỉ số MXV-Index nhích nhẹ 0,06% lên 2.177 điểm, phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm mặt hàng.

Trên thị trường nông sản, đậu tương tiếp tục là tâm điểm khi nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ 3 liên tiếp, hồi phục mạnh sau khi rơi xuống đáy vào đầu tuần.

Ngược chiều, nhóm năng lượng chịu sức ép lớn từ lo ngại dư thừa nguồn cung, kéo giá dầu thế giới giảm gần 1%.

Khép lại phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường nông sản chứng kiến lực mua áp đảo với 6 trên 7 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Trong đó, giá đậu tương ghi nhận phiên tăng thứ ba liên tiếp với mức tăng hơn 1% lên mức 376 USD/tấn.

Trong báo cáo WASDE công bố hôm thứ Ba (theo giờ Mỹ), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đậu tương của Mỹ niên vụ 2025-2026 sẽ đạt khoảng 116,74 triệu tấn, giảm so với mức 118 triệu tấn hồi tháng 7 và thấp hơn sản lượng 118,8 triệu tấn của niên vụ trước.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc diện tích gieo trồng đậu tương sụt giảm do nông dân chuyển dịch sang trồng ngô. Tuy nhiên, năng suất dự kiến vẫn duy trì ở mức kỷ lục 3,6 tấn/ha nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và kỹ thuật canh tác cải tiến.

USDA cũng đồng thời điều chỉnh lượng tồn kho đậu tương cuối niên vụ 2024-2025 của Mỹ xuống còn 8,98 triệu tấn, thấp hơn mức dự báo trung bình 9,39 triệu tấn của giới phân tích và mức 9,54 triệu tấn được đưa ra hồi tháng 7.

Trong niên vụ 2025-2026, tồn kho dự kiến tiếp tục giảm còn 7,89 triệu tấn, so với dự báo trước đó là 8,44 triệu tấn, do nhu cầu xuất khẩu và ép dầu tăng mạnh.

Trong khi đó, số liệu từ Báo cáo cung cầu hàng tháng WASDE của Trung Quốc cho thấy nhập khẩu đậu tương niên vụ 2025-2026 dự kiến sẽ chỉ đạt 95,8 triệu tấn, ghi nhận xu hướng giảm so với niên vụ 2023-2024 do sản xuất nội địa tăng nhẹ và nhu cầu thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu chậm lại.

Tồn kho cuối kỳ được dự báo giảm xuống 2,59 triệu tấn, phản ánh tình trạng nguồn cung trong nước ngày càng thắt chặt và nguy cơ phụ thuộc nhập khẩu vẫn ở mức cao.

Việc sản lượng đậu tương tại Mỹ sụt giảm cùng với tồn kho trong nước và tồn kho thế giới đều ở mức thấp đã tạo nền hỗ trợ vững chắc cho giá đậu tương.

Tuy vậy, để xác lập xu hướng tăng bền vững, thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến thời tiết tại Mỹ trong giai đoạn cuối mùa vụ cùng chính sách nhập khẩu thực tế của Trung Quốc. Nếu các yếu tố này đồng thuận, giá đậu tương nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi trong ngắn hạn.

Áp lực dư cung toàn cầu kéo giá dầu Brent về dưới 66 USD/thùng. Trái ngược với xu hướng chung của thị trường, những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung tiếp tục chi phối giá năng lượng trong phiên giao dịch ngày hôm qua, khiến giá nhiều mặt hàng năng lượng đóng cửa trong sắc đỏ; trong đó, giá dầu Brent trong ngày hôm qua đã ghi nhận mức giảm khoảng 0,74%, rơi xuống mốc 65,63 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI chốt phiên ở mốc 62,65 USD/thùng, tương ứng với mức giảm 0,82%.

Báo cáo tháng 8 mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy dự báo tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm 2025 đã được điều chỉnh giảm nhẹ so với báo cáo tháng 7 khi mà nhu cầu tại Trung Quốc cũng như các nền kinh tế mới nổi như Ấn Độ và Brazil có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó, IEA lại nâng dự báo tăng trưởng sản lượng khai thác dầu thô toàn cầu lên mức 2,5 triệu thùng/ngày, tăng so với mức dự báo trước đây là 2,1 triệu thùng/ngày, sau quyết định tăng sản lượng của OPEC+ trong tháng 9.

Báo cáo cũng lưu ý tổng dự trữ dầu thô toàn cầu đã tăng tháng thứ 5 liên tiếp, đạt hơn 7,8 tỷ thùng, mức cao nhất trong gần 4 năm trở lại đây, qua đó làm dấy lên lo ngại về viễn cảnh dư cung tương tự như dự báo hàng tháng được công bố trước đó của EIA.

Cùng ngày, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng công bố dữ liệu báo cáo hằng tuần. Trong đó, tính tới tuần kết thúc vào ngày 8/8 đã chứng kiến mức tăng dự trữ dầu thô thương mại tại Mỹ ở ngưỡng 3 triệu thùng, trái ngược với những dự đoán trên thị trường về một mức giảm khoảng 900.000 thùng.

Tuy vậy, tồn kho xăng dầu đã giảm ở tuần thứ tư liên tiếp, báo hiệu nhu cầu tiêu thụ xăng dầu vẫn ổn định tại Mỹ, hỗ trợ kìm hãm đà giảm giá dầu.

Giới đầu tư cũng đang trông chờ vào kết quả của cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến diễn ra vào ngày mai theo giờ địa phương tại bang Alaska, Mỹ.

Trả lời phỏng vấn trong ngày hôm qua, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục cảnh báo về các biện pháp trừng phạt đối với nước Nga nếu ông cho rằng người đồng cấp phía đối diện không có thiện chí đàm phán hướng tới chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Như vậy, trong vòng 7 ngày trở lại đây, giá hai mặt hàng dầu thô chính đã lần lượt giảm 1,88% và 2,64%; qua đó, gây ảnh hưởng lên giá xăng Platts trên sàn SGX, với mức giảm trong xuyên suốt 7 ngày kể từ phiên giao dịch ngày 6/8 lên tới 3,67%.

Với mức giảm như trên của giá dầu thô thế giới, nhiều khả năng Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ có những điều chỉnh giảm nhẹ giá xăng dầu bán lẻ trong nước trong đợt điều chỉnh dự kiến công bố trong chiều ngày hôm nay.

Đối với mặt hàng khí tự nhiên, thị trường tại Mỹ đã chứng kiến sự hồi phục nhẹ trong phiên giao dịch ngày hôm qua sau bốn phiên lao dốc liên tục. Chốt phiên, giá khí tự nhiên giao dịch trên sàn NYMEX đã tăng 0,71% lên mốc 2,83 USD/MMBtu.

Trước đó, giá mặt hàng này đã mất gần 9% giá trị kể từ ngày 6/8 do công suất sụt giảm tại các nhà máy điện kéo theo đó là nhu cầu đầu vào.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn được EIA công bố vào ngày 12/8 cũng đã tiếp tục nâng dự báo sản lượng khai thác tại Mỹ trong năm 2025 và 2026./.

