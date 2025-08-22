Giá dầu hạt cải tăng vọt, Ấn Độ nối lại nhập khẩu sau gần 5 năm

Theo các quan chức trong ngành, giá dầu hạt cải tại Ấn Độ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm rưỡi đã thúc đẩy nước này nhập khẩu mặt hàng trên lần đầu tiên sau gần 5 năm, với các lô hàng dự kiến giao trong tháng 8/2025.

Ông Rajesh Patel, đối tác quản lý của công ty môi giới và kinh doanh dầu ăn GGN Research, cho biết, một lô hàng 6.000 tấn dầu hạt cải từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất dự kiến sẽ cập cảng Kandla ở bang Gujarat ngay trong tháng này.

Thông thường, Ấn Độ chủ yếu mua dầu cọ từ Indonesia và Malaysia, đồng thời nhập khẩu dầu đậu nành và dầu hướng dương từ Argentina, Brazil, Nga và Ukraine.

Trong tháng 7/2025, giá dầu hạt cải trên thị trường giao ngay đã tăng lên 167.000 rupee (1.914,02 USD)/tấn, mức cao nhất kể từ tháng 2/2022 và tăng gần 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một nhà giao dịch tại Mumbai thuộc một tập đoàn thương mại toàn cầu nhận định rằng đợt tăng giá này đã mở ra cơ hội nhập khẩu.

Do vụ mùa trong nước phải tới tháng 3/2026 mới thu hoạch nên dự báo sẽ có thêm nhiều lô hàng được nhập về.

Nhà giao dịch này cũng cho biết thêm, nhiều người mua đang chuyển sang nhập khẩu dầu đậu nành có giá rẻ hơn để thay thế dầu hạt cải, khiến lượng nhập khẩu mặt hàng này cũng gia tăng./.

