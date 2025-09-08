Giá dầu đi lên do lo ngại dầu thô của Nga bị áp lệnh trừng phạt

Giá dầu tăng hơn 1 USD trong phiên giao dịch chiều 8/9, phục hồi một phần mức giảm của tuần trước, do thị trường dự báo Mỹ sẽ áp thêm lệnh trừng phạt đối với dầu thô của Nga sau khi căng thẳng tại Ukraine gia tăng.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã thông báo kế hoạch tăng sản lượng từ tháng 10/2025, tuy nhiên mức tăng được đánh giá là khiêm tốn.

Vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 1,24 USD (1,9%), lên 66,74 USD/thùng; trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,17 USD (1,9%), lên 63,04 USD/thùng.

Cả hai loại dầu này đều giảm hơn 2% trong phiên giao dịch chiều 5/9, do báo cáo việc làm của Mỹ kém khả quan làm giảm triển vọng nhu cầu năng lượng, khiến giá dầu giảm hơn 3% trong cả tuần qua.

OPEC+ cho biết sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 10/2025. Từ tháng 4/2025, tổ chức này đã liên tục nâng sản lượng sau nhiều năm cắt giảm để hỗ trợ thị trường. Quyết định mới được đưa ra dù thị trường dự báo có thể dư cung vào mùa Đông ở Bắc bán cầu.

Theo kế hoạch, tám thành viên của OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày từ tháng 10/2025, thấp hơn nhiều so với mức tăng khoảng 555.000 thùng/ngày trong tháng 8 và 9/2025, và 411.000 thùng/ngày trong tháng 6 và 7/2025.

Chuyên gia phân tích Toshitaka Tazawa từ Fujitomi Securities nhận định rằng thị trường dầu mỏ được hỗ trợ bởi mức tăng sản lượng thấp của OPEC+ và lực mua kỹ thuật sau đợt giảm giá tuần trước. Ông dự báo nguồn cung sẽ thắt chặt do khả năng Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt đối với Nga, qua đó góp phần hỗ trợ giá dầu.

Cuối tuần qua, ngân hàng Goldman Sachs dự báo thị trường dầu có thể chứng kiến tình trạng dư cung nhẹ vào năm 2026. Nguyên nhân là sản lượng dầu tăng từ các nước châu Mỹ sẽ vượt mức sụt giảm sản lượng từ Nga, trong khi nhu cầu dầu mỏ toàn cầu vẫn ở mức cao.

Goldman Sachs không thay đổi dự báo giá dầu Brent và WTI cho năm 2025, nhưng dự kiến giá trung bình của hai loại dầu này trong năm 2026 lần lượt là 56 USD/thùng và 52 USD/thùng./.

