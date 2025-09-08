Giá dầu đi lên sau khi OPEC+ giảm tốc độ tăng sản lượng

Giá dầu tăng trong phiên giao dịch sớm ngày 8/9, phục hồi một phần thua lỗ của tuần trước sau khi các nhà sản xuất lớn nhất trí sẽ tăng sản lượng với tốc độ chậm hơn do kỳ vọng nhu cầu toàn cầu yếu.

Vào lúc 8 giờ 47 phút ngày 8/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 34 xu (tương đương 0,5%) lên 65,84 USD/thùng. Tương tự, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 30 xu (0,5%) lên 62,17 USD/thùng.

Giá của cả hai loại dầu chuẩn đã giảm hơn 2% trong phiên cuối tuần trước 5/9 do báo cáo việc làm yếu kém của Mỹ làm mờ đi triển vọng nhu cầu năng lượng. Tính chung cả tuần trước, giá dầu đã mất hơn 3%.

Sáng ngày 7/9, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nhà sản xuất lớn ngoài khối (còn gọi chung là nhóm OPEC+) đã nhất trí tiếp tục tăng sản lượng dầu từ tháng 10.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhà sản xuất dẫn đầu là Saudi Arabia đang thúc đẩy khối này giành lại thị phần, nhưng đồng thời cũng giảm tốc độ tăng so với các tháng trước.

Cụ thể, tám thành viên của OPEC+ từ tháng Mười sẽ tăng sản lượng dầu thêm 137.000 thùng/ngày.

Con số này thấp hơn nhiều so với mức tăng hàng tháng khoảng 555.000 thùng/ngày hồi tháng Tám và tháng Chín, cũng như chậm hơn mức 411.000 thùng/ngày trong tháng Sáu và tháng Bảy.

OPEC+ đã liên tục tăng sản lượng dầu kể từ tháng 4/2025 sau nhiều năm cắt giảm để hỗ trợ thị trường.

Tuy nhiên, quyết định tiếp tục tăng sản lượng của OPEC+ được xem là một bất ngờ, trong bối cảnh thị trường có khả năng đối mặt với tình trạng dư cung dầu mỏ trong những tháng mùa Đông ở Bắc bán cầu.

Nhà phân tích Toshitaka Tazawa tại công ty dịch vụ tài chính Fujitomi Securities cho biết thị trường dầu đã phục hồi nhẹ nhờ thông tin OPEC+ chỉ tăng sản lượng ở mức khiêm tốn, cũng như một đợt phục hồi kỹ thuật sau sự suy giảm của tuần trước.

Ông cũng lưu ý rằng khả năng nguồn cung thắt chặt hơn do Mỹ áp các lệnh trừng phạt mới đối với Nga cũng đang tạo ra lực đỡ cho thị trường. Tuy nhiên, ông Tazawa nhận định áp lực giảm giá có thể sẽ tiếp diễn do OPEC+ vẫn tiếp tục tăng sản lượng và nguồn cung đang gia tăng./.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung là nguyên nhân đẩy giá dầu tăng Những nguy cơ gia tăng căng thẳng địa chính trị toàn cầu đã khiến giá năng lượng tăng vọt trong phiên giao dịch ngày 2/9.