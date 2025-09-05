Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới: Giá dầu thô giảm gần 1%

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), áp lực bán mạnh ở nhóm kim loại đã trở thành lực kéo chính khiến toàn bộ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đi vào xu hướng suy giảm.

Chỉ số MXV-Index giảm 0,7% xuống 2.224 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp và chạm đáy một tuần. Giá dầu thô cũng lùi gần 1%, gia tăng sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

Trên thị trường kim loại, quặng sắt là mặt hàng duy nhất giữ được sắc xanh, trong khi phần lớn còn lại chìm trong đà giảm.

Theo MXV, thị trường năng lượng hôm qua chịu áp lực bán mạnh khi 4/5 mặt hàng giảm giá; trong đó, giá dầu Brent và WTI cùng đánh mất gần 1%, lần lượt chốt ở 66,99 USD/thùng và 63,48 USD/thùng.

Áp lực lớn nhất đến từ số liệu tồn kho dầu thô Mỹ bất ngờ tăng, trái ngược kỳ vọng giảm. Báo cáo API và EIA cho thấy dự trữ thương mại tăng 622.000 và hơn 2,4 triệu thùng trong tuần kết thúc 29/8, do nhiều nhà máy lọc dầu bước vào bảo trì định kỳ, làm giảm nhu cầu dầu thô đầu vào.

Tín hiệu này lấn át tác động hỗ trợ từ việc tồn kho xăng giảm, cho thấy nhu cầu tiêu thụ đang hạ nhiệt.

Tâm lý thị trường còn bị chi phối bởi khả năng OPEC+ nâng sản lượng sớm hơn dự kiến, quy mô khoảng 1,65 triệu thùng/ngày, có thể làm nới lỏng cân bằng cung - cầu toàn cầu. Dù lãnh đạo khối, bao gồm Nga, cho biết chưa chốt quyết định, rủi ro này vẫn khiến nhà đầu tư bán phòng thủ.

Bức tranh kinh tế Mỹ cũng không ủng hộ giá dầu ngắn hạn khi chỉ số PMI dịch vụ và tổng hợp tháng 8 đều giảm, số liệu ADP cho thấy chỉ 54.000 việc làm mới thấp gần một nửa so với tháng trước, đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng.

Điều này làm dấy lên lo ngại nhu cầu năng lượng yếu đi. Tuy vậy, các tín hiệu kinh tế kém tích cực này lại củng cố kỳ vọng Cục Dữ trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất tháng 9 giúp hỗ trợ tiêu thụ dầu trong trung hạn.

Trong nước, chiều 4/9, Liên Bộ Công Thương-Tài chính điều chỉnh tăng nhẹ giá bán lẻ tất cả các mặt hàng xăng dầu, mạnh nhất là dầu mazut, tăng 0,76%. Giá khí tự nhiên Mỹ tăng 0,33% lên 3,07 USD/MMBtu - mức cao nhất từ đầu tháng 8 nhờ dự báo nắng nóng trở lại, làm tăng nhu cầu điện và khí đầu vào.

Khép lại phiên hôm qua, giá quặng sắt tăng 1,52% lên 104,8 USD/tấn, đi ngược xu hướng giảm của hầu hết kim loại. Theo MXV, lực đỡ chính đến từ kỳ vọng Bắc Kinh sẽ siết sản lượng thép dư thừa nhằm xử lý tình trạng thừa công suất và cạnh tranh giá thấp. Tâm lý tích cực này giúp giá duy trì ổn định trên 100 USD/tấn, dù nhu cầu thực tế hiện chưa mạnh.

Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất thép tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Mới đây, năm cơ quan chính phủ Trung Quốc công bố kế hoạch ổn định tăng trưởng ngành thép 2025-2026, trong đó nhấn mạnh siết chặt năng lực và sản lượng sản xuất.

Dự báo sản lượng thép thô 2025 có thể giảm xuống dưới 980 triệu tấn, thấp hơn mức hơn 1 tỷ tấn của 2024. Tập đoàn Morgan Stanley (Mỹ) lưu ý các đợt cắt giảm hiện tập trung vào lò hồ quang điện nhưng nếu mở rộng sang lò cao dùng quặng sắt, tác động hỗ trợ giá sẽ rõ rệt hơn. Dù vậy, rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu khi nhu cầu vật chất tại Trung Quốc thu hẹp.

Số liệu từ cơ quan quản lý cảng Pilbara (Australia) cho thấy xuất khẩu quặng sắt tháng 7 sang Trung Quốc giảm hơn 20% so với tháng 6.

Trong nước, giá thép nội địa tháng 8 chỉ điều chỉnh tăng một lần, phản ánh xu hướng ổn định nhờ các dự án hạ tầng lớn, đặc biệt 250 công trình giao thông khởi công cuối tháng 8.

Tuy nhiên, xuất khẩu sắt thép nửa đầu tháng 8 giảm hơn 41% so với nửa cuối tháng 7, cho thấy áp lực từ các biện pháp phòng vệ thương mại quốc tế ngày càng gia tăng./.

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới : Giá quặng sắt tăng liên tiếp Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới biến động nhẹ, quặng sắt tăng liên tiếp nhờ nguồn cung giảm và nhu cầu bất động sản phục hồi tại Trung Quốc.