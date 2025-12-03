Chứng khoán châu Á tăng nhờ tác động tích cực từ đà phục hồi của Phố Wall

Các thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch chiều 3/12, nhờ tác động tích cực từ đà phục hồi của Phố Wall.

Tuy nhiên, mức tăng vẫn bị hạn chế khi các nhà đầu tư chờ đợi Mỹ công bố các dữ liệu kinh tế quan trọng, qua đó ảnh hưởng đến cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) vào tuần tới.

Thị trường Tokyo khởi sắc với chỉ số Nikkei 225 tăng 1,1% lên 49.864,68 điểm. Các thị trường chứng khoán Seoul, Sydney, Singapore, Wellington, Đài Bắc (Trung Quốc) và Jakarta cũng đều tăng điểm.

Ngược lại, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1,3% xuống 25.760,73 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,5%, đóng cửa ở mức 3.878,00 điểm. Thị trường chứng khoán Mumbai, Bangkok và Manila cũng ghi nhận mức giảm.

Giới đầu tư hiện đang chú ý tới báo cáo việc làm được công ty ADP công bố trong ngày hôm nay và chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) công bố vào ngày 5/12, chỉ số lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi.

Thị trường tiền tệ dự đoán khả năng Fed sẽ hạ lãi suất vào ngày 10/12 lên tới 90%, đồng thời dự báo có ba lần cắt giảm nữa trong năm 2026.

Niềm tin của các nhà đầu tư càng được củng cố bởi thông tin cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Donald Trump, Kevin Hassett - người ủng hộ việc cắt giảm lãi suất, hiện là ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh đạo Fed khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5 tới.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch 3/12, chỉ số VN-Index tăng 14,71 điểm (0,86%) lên 1.731,77 điểm, trong khi HNX-Index cũng tăng 0,80 điểm (0,31%) lên 259,67 điểm./.