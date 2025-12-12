Chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh theo đà lên giá kỷ lục của Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm mạnh trong phiên chiều 12/12 theo đà tăng kỷ lục của Phố Wall sau quyết định cắt giảm lãi suất mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đà tăng này diễn ra bất chấp những lo ngại mới về định giá các cổ phiếu công nghệ sau khi các gã khổng lồ trong ngành là Oracle và Broadcom báo cáo thu nhập gây thất vọng.

Chỉ số Nikkei 225 của Tokyo tăng 1,4% lên 50.836,55 điểm khi kết thúc phiên giao dịch. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,8% lên 25.976,79 điểm.

Chỉ số Composite tại Thượng Hải tăng 0,4% lên 3.889,35 điểm khi đóng cửa. Thị trường chứng khoán Sydney, Singapore và Seoul cũng tăng hơn 1%.

Các thị trường Wellington, Đài Bắc (Trung Hoa), Mumbai và Manila cũng đi lên. Thị trường Jakarta giảm nhẹ, trong khi Bangkok hầu như không biến động.

Các thị trường đã kết thúc một tuần giao dịch trái chiều bằng một tín hiệu mạnh mẽ. Hiện tại, giới đầu tư đang hướng sự chú ý vào việc Mỹ công bố dữ liệu việc làm vào tuần tới để đoán định được các chính sách lãi suất của Fed.

Những lo ngại càng gia tăng khi thu nhập của gã khổng lồ chip Broadcom không đạt kỳ vọng của nhà đầu tư, và triển vọng doanh thu từ AI của họ gây thất vọng.

Cổ phiếu của Broadcom giảm hơn 4% trong giao dịch ngoài giờ. Điều này xảy ra chỉ một ngày sau khi Oracle công bố doanh thu quý không đạt dự báo và tiết lộ việc tăng chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu nhằm nâng cao năng lực AI.

Cổ phiếu của Oracle kết thúc phiên giao dịch giảm 10,8% tại New York.

Các nhà giao dịch đã đón nhận những bình luận của Chủ tịch Fed Jerome Powell sau cuộc họp vào ngày 10/12 với thái độ tích cực. Những phát biểu này được cho là ôn hòa hơn so với dự đoán, song tuyên bố của hội đồng chính sách lại cho thấy Fed có thể tạm ngừng đợt cắt giảm lãi suất lần thứ tư vào tháng 1/2026.

Kết thúc phiên giao dịch chiều 12/12 tại thị trường trong nước, chỉ số VN-Index giảm 52,01 điểm (3,06%) xuống 1.646,89 điểm; HNX-Index giảm 5,78 điểm (2,26%) xuống 250,09 điểm./.

