Giá xăng dầu tiếp tục tăng từ ngày 4/9, mặt hàng RON95-III có giá 20.439 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá xăng dầu trong nước tiếp tục đi lên từ 15 giờ hôm nay (4/9).

Cụ thể, giá xăng E5RON92 có mức trần là 19.851 đồng/lít, tăng 80 đồng/lít so với giá hiện hành; Xăng RON95-III có giá mới là 20.439 đồng/lít, tăng 76 đồng/lít so với giá hiện hành. Cùng với đó, dầu diesel tăng 116 đồng/lít, lên ngưỡng 18.473 đồng/lít; dầu hỏa tăng 89 đồng/lít, giá mới là 18.314 đồng/lít và dầu mazut tăng 116 đồng, lên ngưỡng 15.376 đồng/kg.

Về quỹ bình ổn, từ đầu năm, quỹ vẫn giữ nguyên không trích lập và không chi sử dụng đối với các mặt hàng xăng dầu. Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá, số dư quỹ bình ổn (BOG) tại doanh nghiệp là 3.084 tỷ đồng, không đổi so với kỳ công bố gần nhất.

Theo đại diện Bộ Công Thương, kỳ điều hành này, phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Trong lần điều chỉnh trước đó vào ngày 28/8, xăng E5RON92 tăng 307 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 271 đồng/lít. Cùng với đó, dầu diesel tăng 452 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 411 đồng/lít và dầu mazut tăng 144 đồng/kg.

Theo Nghị định số 80/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần./.

