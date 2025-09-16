Sản lượng xuất bán tăng, doanh nghiệp chủ động nguồn xăng sinh học E10 RON95

Sau hơn một tháng triển khai bán thí điểm xăng sinh học E10 RON95, sản phẩm này đã chứng minh được sự hấp dẫn không chỉ về giá cả mà còn về chất lượng và tính thân thiện với môi trường. Điều này đã thu hút sự quan tâm ngày càng tăng từ phía người tiêu dùng.

Để đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường, các doanh nghiệp đã đồng bộ hóa hệ thống hạ tầng pha chế, tái cấu trúc các bồn chứa và áp dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của loại xăng mới này.

Sản lượng xuất bán xăng E10 đang tăng

Từ ngày 01/8/2025, PVOIL thí điểm bán xăng sinh học E10 RON95 tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khách hàng. Tại cửa hàng xăng dầu số 194 phố Thái Thịnh, Hà Nội, lượng khách hàng đến đổ xăng tăng cao, trong đó nhiều người lựa chọn E10 RON95 làm nhiên liệu cho phương tiện của mình.

Chị Nguyễn Thanh Hà, sống tại ngõ 35 phố Thái Thịnh chia sẻ: “Trước đây, tôi thường dùng xăng E5 RON92. Khi được giới thiệu về xăng E10 RON95 với chất lượng vượt trội và thân thiện với môi trường, tôi không ngần ngại chuyển sang sử dụng."

"Giá bán của loại xăng này thấp hơn gần 400 đồng/lít so với xăng khoáng RON95, đồng thời góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với ô nhiễm không khí nghiêm trọng, nếu nhiều người cùng sử dụng, tôi tin chúng ta sẽ sớm thấy những thay đổi tích cực,” chị Hà nói.

Cùng lựa chọn sử dụng E10 RON95, anh Trần Tuấn Anh, sống tại khu vực Ngã Tư Sở cho rằng nói tới xăng sinh học, trước đây nhiều người hồ nghi về chất lượng sản phẩm, thậm chí, xăng sinh học còn bị quy kết là nguyên nhân của một số vụ cháy ôtô, xe máy. Tuy nhiên, qua quá trình sử dụng cho thấy mặt hàng này bảo đảm chất lượng, không gây hại tới phương tiện, thiết bị sử dụng.

“Với ưu việt về giá bán thấp so với mặt hàng cùng chủng loại, có nhiều lợi ích như giúp quá trình cháy trong động cơ diễn ra sạch và triệt để hơn, từ đó giảm ô nhiễm môi trường. Vì vậy, mặt hàng này cần được đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết và sử dụng,” anh Tuấn Anh đề xuất.

Chia sẻ về việc triển khai xăng sinh học E10 RON95, ông Đỗ Quốc Thái, Trưởng cửa hàng xăng dầu 194 Thái Thịnh cho biết nếu như ngày đầu tiên bán thí điểm (1/8), tỷ trọng xăng E10 chiếm khoảng 5% tổng sản lượng bán ra của cửa hàng thì đến nay con số này đã tăng lên 15-20%. Điều đó cho thấy, xăng E10 đang được người dân ngày càng quan tâm, tin dùng.

“Thời gian tới, cửa hàng sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu mặt hàng này đến đông đảo người dân, khách hàng, qua đó thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp,” ông Đỗ Quốc Thái chia sẻ.

Không chỉ ở Hà Nội và Hải Phòng mà ở Thành phố Hồ Chí Minh cũ, 36 cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại đây sau hơn một tháng bán thí điểm xăng E10 tại cũng đã nhận được tín hiệu tích cực khi sản lượng xuất bán xăng E10 ngày một tăng, đạt sản lượng trung bình 40m3/ngày.

Bảng giá các loại xăng dầu điều chỉnh từ 15h ngày 11/9/2025.

Liên quan tới mặt hàng xăng E10, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) Lê Trung Hưng cho biết sau thời gian bán thí điểm xăng E10 tại Hà Nội, Hải Phòng, đơn vị đã ghi nhận nhiều thông tin tích cực; công tác nguồn hàng, pha chế, vận chuyển và bán lẻ cho khách hàng bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, mọi quy trình đều nằm trong sự kiểm soát của công ty và các đơn vị trực thuộc.

“Từ ngày 1/8 đến nay, sản lượng bán xăng E10 tại các cửa hàng đều đạt tỷ lệ hơn 15% so với tổng sản lượng xăng bán ra (riêng bốn cửa hàng tại Hà Nội đạt sản lượng trung bình 10m3/ngày); các cửa hàng cũng chưa ghi nhận bất kỳ phản ánh nào về chất lượng sản phẩm cũng như các vấn đề có liên quan. Điều đó phản ánh sự tin dùng và hài lòng của khách hàng về sản phẩm xăng E10 do đơn vị sản xuất và cung ứng ra thị trường,” ông Lê Trung Hưng khẳng định.

Sẵn sàng triển khai toàn quốc từ ngày 1/1/2026

Hiện nay, Bộ Công Thương đang tham mưu để trình Chính phủ ban hành lộ trình sử dụng xăng E10 nhằm giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết cân bằng phát thải ròng vào năm 2050, dự kiến thực hiện từ ngày 01/01/2026.

Từ các kết quả nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước và tài liệu khuyến cáo của các nhà sản xuất, các tổ chức quốc tế như ACEA (Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu) cho thấy về cơ bản Xăng E10 tương thích với phần lớn các động cơ xăng đang lưu hành hiện nay.

Theo đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Petrolimex xác định kinh doanh xăng E10 là một phần trọng yếu trong định hướng chuyển đổi năng lượng, do đó, đơn vị đang thực hiện nâng cấp cơ sở hạ tầng bán lẻ và mở rộng mạng lưới phối trộn ethanol nhiên liệu, đồng thời, tăng cường phối hợp với các đơn vị sản xuất ethanol trong và ngoài nước nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, phục vụ hoạt động kinh doanh nhiên liệu sinh học một cách bền vững, đúng lộ trình mà Bộ Công Thương, Chính phủ đề ra.

Petrolimex cũng đang nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới như hydrogen và một số loại nhiên liệu tái tạo, phù hợp với xu hướng chuyển dịch năng lượng, đáp ứng yêu cầu giảm phát thải.

Sau giai đoạn thí điểm, PVOIL sẽ tiếp tục nâng cấp, chuyển đổi và phát triển điểm bán xăng E10; sẵn sàng thực hiện lộ trình sử dụng xăng E10 từ ngày 01/01/2026. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Về phía PVOil, để phục vụ triển khai kinh doanh xăng E10 RON95, PVOIL đã đồng bộ nâng cấp hệ thống hạ tầng pha chế tại các kho chiến lược, bao gồm cơ cấu sắp xếp lại bồn bể, lắp đặt/đầu tư mới thêm các hệ thống pha chế xăng E10, đường ống công nghệ, hệ thống xuất/nhập và cập nhật công nghệ hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật của xăng E10.

Ngoài lợi thế sẵn có với hệ thống gần 900 cửa hàng xăng dầu, PVOIL còn có mạng lưới kho cảng trải dài cả nước và hơn một thập kỷ kinh nghiệm vận hành hệ thống pha chế xăng E5 RON92. Tổng công ty cũng sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn cao, sẵn sàng vận hành hệ thống sản xuất-phân phối E10 hiệu quả và an toàn.

Ông Lê Trung Hưng cho biết ngày 28/8 vừa qua, PVOil đã hoàn thiện thủ tục để pha chế xăng E10 tại kho xăng dầu Dung Quất (PVOil Quảng Ngãi), với công suất pha chế đạt hơn 15.000 m3/tháng. Sau đó, xăng E10 sẽ được phân phối đến khách hàng và các cửa hàng kinh doanh xăng dầu bán lẻ tại khu vực miền trung. Khi nhu cầu tiêu thụ xăng E10 tăng cao, doanh nghiệp còn có kho xăng dầu thực hiện pha chế xăng E10 tại Liên Chiểu-Đà Nẵng, Chân Mây-Thành phố Huế và Vũng Rô-Đắk Lắk, qua đó sẽ bảo đảm cung ứng đủ nguồn xăng E10 phục vụ khách hàng trong khu vực và các tỉnh, thành lân cận.

Cũng theo ông Lê Trung Hưng, việc thí điểm bán xăng E10 tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi thể hiện quá trình hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cũng như khẳng định năng lực của đơn vị với vai trò là doanh nghiệp đầu mối, sẵn sàng cho lộ trình triển khai bán xăng E10 trên toàn quốc từ 1/1/2026.

Với năng lực về nguồn nguyên liệu, kho cảng và cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện tại, đơn vị không chỉ đáp ứng nhu cầu nội tại cho hệ thống gần 900 cửa hàng xăng dầu trong cả nước mà còn sẵn sàng thực hiện gia công, pha chế cho các đầu mối khác, góp phần bảo đảm nguồn cung xăng E10 ổn định cho thị trường./.

Xăng E10 là xăng thành phẩm được pha chế từ xăng khoáng có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch cùng với nhiên liệu sinh học, trong đó cồn nhiên liệu được pha chế với tỷ lệ nhất định. Cụ thể: theo quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN về xăng, nhiên liệu diesel và nhiên liệu sinh học, xăng E10 là xăng sinh học có hàm lượng cồn nhiên liệu từ 9-10% thể tích. Xăng E10 không chỉ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch mà còn thể hiện nhiều ưu điểm vượt trội trong vận hành động cơ và bảo vệ môi trường.

Xăng E10 chính thức được bán thử nghiệm tại thành phố nào? Từ ngày 1/8, xăng sinh học E10 (loại xăng pha 9-10% ethanol) bắt đầu được bán thí điểm tại 36 cửa hàng Petrolimex ở Thành phố Hồ Chí Minh và một số cửa hàng PVOil tại Hà Nội, Hải Phòng.