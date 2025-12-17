Toyota trình làng mẫu xe RAV4 đời mới, bỏ động cơ xăng truyền thống

Tập đoàn Toyota Motor ngày 17/12 chính thức ra mắt phiên bản xe RAV4 mới, lần đầu tiên được trang bị một hệ thống phần mềm hoàn toàn mới, cho phép người dùng nâng cấp và bổ sung tính năng cho xe mà không cần phải mua xe mới.

Mẫu RAV4 thế hệ mới nhất được xem là biểu tượng cho chiến lược chuyển dịch sang xe “lấy phần mềm làm trung tâm” của Toyota.

Xe ra mắt với phiên bản plug-in hybrid (xe hybrid cắm điện) dự kiến ra mắt trong năm tài khóa 2025 và không có phiên bản chạy xăng như các mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) phổ biến của Toyota trước đây.

Toyota cho biết dự kiến bán khoảng 3.000 xe RAV4 hybrid mỗi tháng tại thị trường Nhật Bản, với giá khởi điểm từ 4,5 triệu yen (tương đương khoảng 29.000 USD).

RAV4 thế hệ thứ sáu này có khả năng nhận các bản cập nhật phần mềm nhằm bổ sung tính năng mới hoặc nâng cấp những chức năng hiện có thông qua nền tảng phát triển phần mềm Arene. Nền tảng này được Toyota sử dụng để phát triển hệ thống buồng lái cũng như nâng cao các công nghệ an toàn trên xe.

Theo Toyota, như một phần của các chức năng an toàn được thiết kế để tránh và giảm thiểu va chạm, chiếc xe mới có khả năng nhanh chóng phát hiện tình trạng giảm tốc của những phương tiện phía trước và tự động kích hoạt hệ thống phanh. Đây là lần nâng cấp lớn đầu tiên của mẫu SUV chủ lực này trong hơn 6 năm qua.

Việc Toyota ra mắt mẫu xe RAV4 thế hệ mới diễn ra trong bối cảnh xu hướng phát triển các dòng xe “tập trung vào phần mềm” đang gia tăng mạnh mẽ, với sự tham gia của nhiều hãng xe lớn, trong đó có Tesla (Mỹ) và các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc.

RAV4 lần đầu được giới thiệu vào năm 1994, góp phần thúc đẩy làn sóng SUV trên toàn cầu và đặc biệt được ưa chuộng tại thị trường Mỹ. Năm 2024, Toyota đã bán khoảng 1,04 triệu xe RAV4 trên toàn cầu, chiếm xấp xỉ 10% tổng doanh số của tập đoàn./.

Toyota ra mắt mẫu RAV4 tích hợp hệ thống phần mềm mới Đây là phiên bản hoàn toàn mới của dòng xe thể thao đa dụng (SUV) cỡ nhỏ và là mẫu đầu tiên được tích hợp hệ thống phần mềm mới của Toyota.