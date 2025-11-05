Hãng phụ tùng ôtô lớn nhất của Mỹ kiện cựu CEO gian lận hàng tỷ USD

Hãng phụ tùng ôtô Mỹ First Brands, hiện đang trong quá trình phá sản, đã đệ đơn kiện nhà sáng lập kiêm cựu Giám đốc điều hành (CEO) Patrick James, với cáo buộc đã dàn xếp hàng loạt vụ gian lận khiến công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Trong đơn kiện gửi lên Tòa án Phá sản Liên bang khu vực phía Nam Texas, First Brands cho biết, ông James cùng gia đình đã “chiếm đoạt hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ USD” từ công ty thông qua các giao dịch giả mạo và tài liệu kế toán bị làm sai lệch.

First Brands cáo buộc ông James khiến First Brands phải gánh ít nhất 2,3 tỷ USD nợ phát sinh từ “hóa đơn không tồn tại hoặc bị chỉnh sửa,” đồng thời sử dụng các công ty con đặc biệt để thế chấp trùng tài sản và rút tiền về các đơn vị liên kết của mình giai đoạn 2018-2025, đặc biệt từ năm 2023 đến nay.

Đáp lại, người phát ngôn của ông James khẳng định cựu CEO phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc vô căn cứ, cho rằng ông không có cơ hội phản hồi trước khi vụ kiện được nộp. Theo đó, CEO này sẽ ngay lập tức có những động thái phản bác cáo buộc trên.

First Brands có trụ sở tại bang Ohio là tập đoàn chuyên sản xuất bộ lọc, phanh và hệ thống chiếu sáng cho ôtô. Hãng đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 9 sau khi các chủ nợ phát hiện bất thường trong báo cáo tài chính.

First Brands cũng đã thành lập ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập để điều tra các giao dịch tài chính ngoài bảng cân đối.

Cùng ngày, ông James đã đệ trình kiến nghị riêng, đề nghị tòa chỉ định 1 người được ủy thác độc lập để điều tra toàn bộ hoạt động tài chính của First Brands trước khi đệ đơn phá sản./.

