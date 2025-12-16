Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ drone tiếp cận không phận từ Biển Đen

Ngày 16/12, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã bắn hạ 1 thiết bị bay không người lái (drone) mất kiểm soát khi thiết bị này tiếp cận không phận Thổ Nhĩ Kỳ từ hướng Biển Đen.

Thông báo của Bộ trên nêu rõ, ngay sau khi phát hiện thiết bị bay, Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt các lực lượng không quân trong tình trạng sẵn sàng nhằm bảo đảm an ninh không phận.

Sau khi xác định thiết bị ở trạng thái mất kiểm soát, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp cần thiết và bắn hạ xuống khu vực an toàn.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ không công bố thêm thông tin về chủng loại hay nguồn gốc của drone.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại khu vực Biển Đen tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian gần đây, liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước khi xảy ra vụ việc này, một số tàu hàng do doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu đã bị hư hại trong lúc hoạt động tại Biển Đen, làm gia tăng quan ngại về an ninh hàng hải và hàng không trong khu vực./.

Ý kiến trái chiều trong châu Âu về “bức tường drone” dọc biên giới EU Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bày tỏ ủng hộ sáng kiến nhưng cho rằng đây không phải ưu tiên hàng đầu và khó có thể triển khai trong vòng vài năm tới.