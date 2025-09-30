Ý kiến trái chiều trong châu Âu về “bức tường drone” dọc biên giới EU

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 29/9, các lãnh đạo châu Âu đã đưa ra quan điểm về dự án xây dựng “bức tường thiết bị bay không người lái (drone)” dọc biên giới phía Đông Liên minh châu Âu (EU) nhằm đối phó các mối đe dọa trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius bày tỏ ủng hộ sáng kiến nhưng cho rằng đây không phải ưu tiên hàng đầu và khó có thể triển khai trong vòng vài năm tới.

Ông nhấn mạnh châu Âu cần tập trung đẩy nhanh phát triển vũ khí và công nghệ quốc phòng để theo kịp tiến bộ toàn cầu, thay vì kỳ vọng quá nhiều vào một dự án dài hạn như “bức tường drone.”

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng hợp tác với các đối tác châu Âu để xây dựng lá chắn phòng không chung.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz hoan nghênh đề xuất này, cho rằng kinh nghiệm của Ukraine trong sản xuất và tiêu diệt thiết bị bay không người lái (UAV) là “thiết yếu” cho dự án.

Ông cũng nhấn mạnh, hệ thống chống UAV cần được triển khai đồng bộ dọc toàn bộ biên giới phía Đông của EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mới có thể hiệu quả.

Ủy viên Quốc phòng EU Andrius Kubilius gần đây cũng đã họp trực tuyến với các quốc gia tuyến đầu, trong đó có Ba Lan, để thảo luận về kế hoạch này, sau hàng loạt vụ UAV không rõ nguồn gốc xâm nhập không phận một số nước EU./.

