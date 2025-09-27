Nga chỉ trích ý tưởng “bức tường chống UAV” của Liên minh châu Âu

Sputnik đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/9 cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về dự án “bức tường chống thiết bị bay không người lái (UAV)” chỉ nhằm biện minh cho chi tiêu quân sự, trong khi thiếu rõ ràng về quy mô và tính khả thi.

Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, khẳng định: “Rõ ràng là cơn hoảng loạn do EU thổi phồng xung quanh việc một số UAV xâm nhập lãnh thổ EU và việc công bố các dự án phòng thủ với những tên gọi hoành tráng chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất - biện minh trước công chúng cho việc gia tăng chi tiêu vào quân sự hóa châu Âu, gây tổn hại tới các dự án xã hội-kinh tế và làm giảm mức sống của người dân."

Theo ông Maslennikov, đến nay EU vẫn chưa thống nhất về chiều dài “bức tường,” cũng chưa rõ Hungary và Slovakia có tham gia hay không, khiến quy mô ngân sách cần thiết chưa thể dự đoán.

Ông cho rằng đề xuất tài trợ cho sáng kiến này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra tại Nghị viện châu Âu, nhiều khả năng nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo quyết đoán trước phiên điều trần bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Quan chức Nga Maslennikov nhấn mạnh: “Đáng tiếc là tham vọng cá nhân và trò chơi chính trị của các tầng lớp cầm quyền ở EU cuối cùng không dẫn tới việc cắt giảm, mà lại làm gia tăng căng thẳng quân sự - chính trị trên lục địa của chúng ta"./.

