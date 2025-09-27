Thế giới

Châu Âu

Nga chỉ trích ý tưởng “bức tường chống UAV” của Liên minh châu Âu

Nga cho rằng đề xuất tài trợ cho ý tưởng “bức tường chống UAV” được Chủ tịch EC đưa ra, nhiều khả năng nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo quyết đoán trước phiên điều trần bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Nguồn: PAP/TTXVN)
Hiện trường vụ thiết bị bay không người lái bị bắn rơi tại Wohyn, Ba Lan, ngày 10/9/2025. (Nguồn: PAP/TTXVN)

Sputnik đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga ngày 27/9 cho rằng việc Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về dự án “bức tường chống thiết bị bay không người lái (UAV)” chỉ nhằm biện minh cho chi tiêu quân sự, trong khi thiếu rõ ràng về quy mô và tính khả thi.

Ông Vladislav Maslennikov, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga, khẳng định: “Rõ ràng là cơn hoảng loạn do EU thổi phồng xung quanh việc một số UAV xâm nhập lãnh thổ EU và việc công bố các dự án phòng thủ với những tên gọi hoành tráng chỉ nhằm một mục tiêu duy nhất - biện minh trước công chúng cho việc gia tăng chi tiêu vào quân sự hóa châu Âu, gây tổn hại tới các dự án xã hội-kinh tế và làm giảm mức sống của người dân."

Theo ông Maslennikov, đến nay EU vẫn chưa thống nhất về chiều dài “bức tường,” cũng chưa rõ Hungary và Slovakia có tham gia hay không, khiến quy mô ngân sách cần thiết chưa thể dự đoán.

Ông cho rằng đề xuất tài trợ cho sáng kiến này được Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra tại Nghị viện châu Âu, nhiều khả năng nhằm củng cố hình ảnh lãnh đạo quyết đoán trước phiên điều trần bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Quan chức Nga Maslennikov nhấn mạnh: “Đáng tiếc là tham vọng cá nhân và trò chơi chính trị của các tầng lớp cầm quyền ở EU cuối cùng không dẫn tới việc cắt giảm, mà lại làm gia tăng căng thẳng quân sự - chính trị trên lục địa của chúng ta"./.

(Vietnam+)
#Liên minh châu Âu #Bức tường chống UAV #Chi tiêu quân sự #An ninh châu Âu #Quân sự Nga
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Binh sỹ Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga bắn hạ nhiều UAV Ukraine tập kích Sevastopol

Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhaev cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã tập kích Sevastopol trong đêm, song hệ thống phòng không Nga và Hạm đội Biển Đen đã bắn hạ 16 thiết bị UAV.

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác với Anh và Ba Lan

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland David Lammy; và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski.