Nga cáo buộc NATO và EU gây hấn sau vụ tấn công Crimea bằng UAV

Theo TASS, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22/9 cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU) chính là nguồn cơn gây hấn, sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào thành phố Yalta và một số khu vực khác ở Crimea.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo khoảng 19h30 theo giờ Moskva (16h00 theo giờ GMT) ngày 21/9, Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công khủng bố vào khu nghỉ dưỡng ở Crimea, nơi không có cơ sở quân sự. Các UAV mang đầu đạn nổ đã được sử dụng trong vụ tấn công.

Người đứng đầu chính quyền Crimea Sergey Aksyonov cho biết tại thị trấn Foros, gần biên giới với thành phố Sevastopol, một số cơ sở thuộc khu nghỉ dưỡng Foros và một trường học đã bị hư hại do các cuộc tấn công.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 người đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương. Báo cáo sơ bộ cho thấy hội trường của trường học bị phá hủy hoàn toàn và thư viện bị hư hại./.

