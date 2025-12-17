Tổng thống Pháp kêu gọi tái cân bằng thương mại thế giới

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn báo Le Figaro của Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron vừa có động thái thúc đẩy lập trường của mình trước thềm Hội nghị thượng đỉnh châu Âu vào cuối tuần này.

Trong bài viết đăng tối 16/12 trên tờ Financial Times, ông Macron đề cập tới các vấn đề sẽ được thảo luận tại hội nghị, trong đó có bữa tối làm việc ngày 18/12 với chủ đề “địa kinh tế”, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu tái cân bằng các mối quan hệ thương mại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.



Nhắc lại chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Tổng thống Macron cho biết ông đã trao đổi rõ về định hướng tiếp cận của châu Âu đối với vấn đề tái cân bằng quan hệ kinh tế.

Theo ông, việc tái cân bằng cần được thực hiện trước hết thông qua hợp tác, với sự tham gia của các đối tác lớn, trong đó có Trung Quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp cũng lưu ý rằng trong trường hợp các nỗ lực hợp tác không mang lại kết quả, châu Âu có thể buộc phải cân nhắc áp dụng các biện pháp bảo hộ mạnh mẽ hơn.

“Tôi ưu tiên hợp tác, nhưng cũng sẽ ủng hộ giải pháp sau (bảo hộ mạnh mẽ) nếu cần thiết,” Tổng thống Macron viết.



Theo Tổng thống Pháp, tình trạng mất cân đối thương mại kéo dài hiện nay là “không bền vững” và châu Âu cần chủ động thúc đẩy khuôn khổ hợp tác nhằm hướng tới sự cân bằng hơn.

Bài viết dẫn ví dụ về quan hệ thương mại giữa EU với một số đối tác lớn có mức thặng dư thương mại đáng kể để làm minh chứng cho các thách thức mà châu Âu đang phải đối mặt trong tiến trình tái cân bằng thương mại.



Trước những thách thức này, ông Macron kêu gọi các đối tác EU triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của châu Âu, bao gồm đơn giản hóa thủ tục, thúc đẩy đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh giống như các khuyến nghị được đưa ra trong báo cáo về tương lai cạnh tranh của EU được Thủ tướng Italy Mario Draghi công bố hồi tháng 9 năm ngoái.

Đồng thời, ông Macron cũng nhấn mạnh cần có chiến lược hỗ trợ sản xuất cho các ngành ôtô, năng lượng, y tế và công nghệ ngay trong nội khối châu Âu.



Tổng thống Pháp cũng kêu gọi EU thể hiện sự nhất quán và đáng tin cậy trong việc sử dụng các công cụ bảo vệ thương mại hiện có. Theo ông, các công cụ này bảo vệ lợi ích kinh tế của EU trong bối cảnh môi trường thương mại quốc tế ngày càng phức tạp.



Bên cạnh đó, ông Macron cũng cho rằng việc xử lý mất cân đối nội tại của các nước lớn, bao gồm thúc đẩy tiêu dùng trong nước và điều chỉnh mô hình tăng trưởng, có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định của thương mại toàn cầu.

Ông cũng đề cập tới nhu cầu tái định hình quan hệ đầu tư giữa các nền kinh tế lớn trong bối cảnh cán cân đầu tư hiện nay vẫn còn chênh lệch. Tổng thống Pháp nêu rõ châu Âu cần quan tâm tới tác động của các yếu tố tiền tệ đối với năng lực cạnh tranh và cho rằng những biến động mạnh về tỷ giá có thể ảnh hưởng tới thương mại và sản xuất của EU.



Ông Macron cho biết có thể sẽ đưa các vấn đề trên ra thảo luận trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), nơi Pháp sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên vào năm tới, đồng thời nhấn mạnh rằng tình trạng mất cân đối thương mại hiện nay là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ giới hạn ở châu Âu.



Tuần trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo việc để mất cân đối thương mại kéo dài sẽ gây bất lợi cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu./.

