Pháp: Tổng thống Macron nỗ lực tìm kiếm thủ tướng mới để chấm dứt khủng hoảng

Tối 8/10, Phủ Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm một thủ tướng mới trong vòng 48 giờ tới, muộn nhất là vào tối 11/10.



Ông Macron đang chạy đua để tìm một thủ tướng mới trong thời hạn 2 ngày sau khi ông Sebastien Lecornu từ chức thủ tướng, khiến đất nước chìm sâu hơn vào cuộc khủng hoảng chính trị.

Nếu người được bổ nhiệm là một gương mặt mới thì đây sẽ là thủ tướng thứ 8 trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Macron.



Trả lời phỏng vấn trên truyền hình trước đó, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lecornu cho biết ông mong đợi một thủ tướng mới sẽ được bổ nhiệm để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, thay vì tiến hành tổng tuyển cử sớm hay Tổng thống Macron từ chức.

Theo ông Lecornu, "thời điểm này không phải là lúc để thay đổi tổng thống" và rằng ông Macron nên tiếp tục đi tới cuối nhiệm kỳ vào năm 2027.



Theo ông Lecornu, trong bối cảnh hiện nay, nước Pháp cần một chính phủ mang tính kỹ trị nhiều hơn và một đội ngũ quyết tâm xắn tay giải quyết các vấn đề của đất nước cho đến cuộc bầu cử tổng thống.”



Hiện tại, bất cứ ai ngồi vào vị trí Thủ tướng Pháp cũng sẽ phải đối mặt với những vấn đề tương tự như ông Lecornu và hai người tiền nhiệm Michel Barnier và Francois Bayrou.



Sau khi mất thế đa số trong cuộc bầu cử năm 2022 và mất thêm ghế trong cuộc bầu cử bất thường năm 2024, phe trung dung của Tổng thống Macron đã phải liên minh với đảng Cộng hòa cánh hữu nhưng cũng chỉ nắm thiểu số trong Quốc hội.

Vì thế, bất kỳ thủ tướng nào cũng có nguy cơ bị loại khỏi cuộc bầu cử, nếu cánh tả liên kết với đảng cực hữu Tập hợp quốc gia của bà Marine Le Pen. Bản thân bà Le Pen cũng cảnh báo sẽ ngăn chặn mọi hành động của bất kỳ chính phủ mới nào và sẽ "bỏ phiếu chống lại tất cả"./.

Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.