Thủ tướng Pháp cam kết không dùng quyền đặc biệt để thông qua ngân sách

Ngày 3/10, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu cam kết ông sẽ không sử dụng quyền đặc biệt theo Hiến pháp để thông qua ngân sách mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội.

Thay vào đó, ông sẽ thúc đẩy việc đạt được đồng thuận với các nghị sỹ thuộc các chính đảng.

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra cam kết trên ngay trước cuộc đàm phán quan trọng với các đối thủ chính trị - gồm đảng cực hữu Tập hợp Quốc gia (RN) và đảng Xã hội - về cách thức thông qua ngân sách 2026 vốn đã bị cắt giảm nhằm cân bằng quan điểm của các bên và tránh nguy cơ gây xáo trộn chính trị.

Thủ tướng Lecornu đang trong giai đoạn chuẩn bị bước vào các cuộc thảo luận đầy khó khăn với lãnh đạo các đảng phái và công đoàn để tìm cách thông qua ngân sách mới trong bối cảnh Quốc hội chia rẽ thành 3 khối.

Với việc từ chối sử dụng điều khoản đặc biệt trong Điều 49.3 của Hiến pháp cho phép Thủ tướng bỏ qua việc bỏ phiếu và áp đặt dự luật, ông Lecornu đã “đẩy quả bóng” sang cho Quốc hội, buộc các nghị sỹ phải tìm cách thỏa hiệp để có thể thông qua dự thảo ngân sách tại cả hai viện Quốc hội trước cuối năm nay.

Về nội dung cụ thể, Thủ tướng Lecornu không tiết lộ chi tiết nhưng ông cho biết sẵn sàng điều chỉnh cải cách hưu trí và thảo luận để có được một hệ thống thuế công bằng hơn. Trước đó, ông đề xuất “thuế Zucman” do phe cánh tả thúc đẩy.

Tại Pháp, việc sử dụng Điều 49.3 có thể giúp chính phủ dễ dàng thông qua các dự luật phức tạp, nhưng cũng cho phép phe đối lập đề xuất bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ.

Tháng 12/2024, đảng RN từng liên minh với các đảng cánh tả để lật đổ chính phủ của cựu Thủ tướng Michel Barnier./.

Pháp: Hỗn loạn xã hội sau căng thẳng chính trị Từ sáng sớm 10/9, những người tham gia tại thủ đô Paris và vùng phụ cận đã dựng rào chắn bằng thùng rác, phong tỏa trường học và đường phố, ném rác vào cảnh sát.