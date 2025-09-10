Pháp: Hỗn loạn xã hội sau căng thẳng chính trị

Ngày 10/9, nhiều người tại thủ đô Paris và nhiều địa phương của Pháp đã xuống đường tham gia hành động do một phong trào xã hội phát động.

Hành động của phong trào xã hội “Bloquons tout” (Làm tê liệt tất cả) bao trùm nhiều lĩnh vực như giao thông, đường bộ, công nghiệp, giáo dục và có sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội, từ công nhân, giáo viên, sinh viên đến học sinh trung học.

Truyền thông Pháp đưa tin ước tính có khoảng 100.000 người tham gia đợt hành động này.

Tại thủ đô Paris và vùng phụ cận, từ sáng sớm, những người tham gia đã dựng rào chắn bằng thùng rác, phong tỏa trường học và đường phố, ném rác vào cảnh sát.

Tại thành phố Lyon, nhiều người chặn một tuyến đường chính và đốt thùng rác, trong khi tại thành phố Nantes, cảnh sát đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Để đối phó, chính quyền đã triển khai khoảng 80.000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc, bao gồm 6.000 cảnh sát ở Paris, để phòng ngừa bạo động.

Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau khẳng định sẽ “không dung thứ bất kỳ hành vi bạo lực nào.”

Ông Retailleau cho biết đến giữa buổi sáng (giờ Pháp), gần 200 vụ bắt giữ đã được thực hiện, phần lớn ở Paris và khu vực xung quanh.

Tại thành phố cảng Marseille ở phía Nam, cảnh sát đã ngăn khoảng 200 người cố gắng phong tỏa một con đường chính.

Trên mạng xã hội X, tân Thủ tướng Lecornu tuyên bố chính phủ của ông sẽ nỗ lực vì “sự ổn định chính trị và thể chế để bảo đảm đoàn kết quốc gia.”

Do ảnh hưởng của phong trào trên, một số dịch vụ đường sắt và lịch bay bị gián đoạn - bao gồm tại các sân bay chính của Paris. Tuy nhiên, hệ thống tàu cao tốc và hầu hết tàu điện ngầm ở Paris vẫn hoạt động bình thường.

Các diễn biến mới được cho là có thể làm gia tăng tình trạng hỗn loạn chính trị ở Pháp trong bối cảnh Quốc hội vừa phế truất Thủ tướng Francois Bayrou trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra 2 ngày trước.

Người được Tổng thống Emmanuel Macron chỉ định kế nhiệm ông Bayrou là Bộ trưởng Quân đội Sebastien Lecornu. Đây là Thủ tướng thứ năm của nước Pháp trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây./.

Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu trở thành Thủ tướng Pháp Ông Sebastien Lecornu, 39 tuổi, là Thủ tướng thứ 5 của Pháp chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm trở lại đây, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Francois Bayrou bị bãi nhiệm.