Tổng thống Pháp chịu sức ép lớn giữa khủng hoảng chính trị sâu sắc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các chính trị gia và đồng minh cũ, yêu cầu ông phải tổ chức bầu cử Quốc hội sớm hoặc thậm chí từ chức để chấm dứt tình trạng hỗn loạn chính trị đang làm rung chuyển nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Nước Pháp đang ở trong một trong những giai đoạn chính trị tồi tệ nhất kể từ khi nền Cộng hòa thứ Năm của nước này được thành lập vào năm 1958.

Chỉ trong chưa đầy 2 năm trở lại đây đã có tới 3 vị thủ tướng đệ đơn từ chức và người mới nhất là Thủ tướng Sébastien Lecornu, vừa quyết định từ chức hôm 6/10 chỉ sau một tháng cầm quyền.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/10, ông Edouard Philippe - Thủ tướng đầu tiên dưới thời Tổng thống Macron - công khai lên tiếng đã đến lúc cần có một tổng thống mới để phá vỡ tình hình bế tắc chính trị hiện nay.

Đáng chú ý, ông Philippe là cựu thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Macron phản đối tổng thống đương nhiệm. Người lên tiếng trước đó là cựu Thủ tướng Gabriel Attal khi ông phát biểu trên kênh TF1.

Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Macron đặt thời hạn 2 ngày cho ông Lecornu quay lại đàm phán để tìm kiếm một kế hoạch ổn định đất nước.

Ông Lecornu từ chức sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích về thành phần nội các được công bố tối 5/10 và trở thành chính phủ tồn tại ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp./.

