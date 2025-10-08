Thế giới

Châu Âu

Tổng thống Pháp chịu sức ép lớn giữa khủng hoảng chính trị sâu sắc

Tổng thống Macron đang phải chịu áp lực chưa từng có từ các chính trị gia và đồng minh, dư luận kêu gọi ông phải từ chức hoặc tổ chức bầu cử Quốc hội sớm để ổn định đất nước.

Minh Tâm
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các chính trị gia và đồng minh cũ, yêu cầu ông phải tổ chức bầu cử Quốc hội sớm hoặc thậm chí từ chức để chấm dứt tình trạng hỗn loạn chính trị đang làm rung chuyển nền kinh tế lớn thứ hai Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Nước Pháp đang ở trong một trong những giai đoạn chính trị tồi tệ nhất kể từ khi nền Cộng hòa thứ Năm của nước này được thành lập vào năm 1958.

Chỉ trong chưa đầy 2 năm trở lại đây đã có tới 3 vị thủ tướng đệ đơn từ chức và người mới nhất là Thủ tướng Sébastien Lecornu, vừa quyết định từ chức hôm 6/10 chỉ sau một tháng cầm quyền.

Trong một tuyên bố đưa ra ngày 7/10, ông Edouard Philippe - Thủ tướng đầu tiên dưới thời Tổng thống Macron - công khai lên tiếng đã đến lúc cần có một tổng thống mới để phá vỡ tình hình bế tắc chính trị hiện nay.

Đáng chú ý, ông Philippe là cựu thủ tướng thứ hai dưới thời Tổng thống Macron phản đối tổng thống đương nhiệm. Người lên tiếng trước đó là cựu Thủ tướng Gabriel Attal khi ông phát biểu trên kênh TF1.

Những lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Macron đặt thời hạn 2 ngày cho ông Lecornu quay lại đàm phán để tìm kiếm một kế hoạch ổn định đất nước.

Ông Lecornu từ chức sau khi hứng chịu làn sóng chỉ trích về thành phần nội các được công bố tối 5/10 và trở thành chính phủ tồn tại ngắn nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp./.

Ông Sebastien Lecornu tại thủ đô Paris. (Nguồn: THX/TTXVN)

Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon

Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng thống Macron #khủng hoảng chính trị Pháp #Thủ tướng Lecornu #Chính phủ Pháp #Chính trị Pháp Pháp
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Ông Sebastien Lecornu tại thủ đô Paris. (Nguồn: THX/TTXVN)

Pháp: "Cơn địa chấn" rúng động Điện Matignon

Chỉ hơn 3 tuần sau khi được bổ nhiệm, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức, khép lại một nhiệm kỳ ngắn ngủi chưa từng có trong lịch sử nền Cộng hòa thứ Năm.

Tin cùng chuyên mục

Trẻ em tìm hiểu các vật dụng trang trí truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Ngày 5/10, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Tết Trung thu - Ngày hội gia đình với sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt, Bỉ-Việt.

Binh sỹ Ukraine bắn lựu pháo bọc thép 2000 trong cuộc xung đột với Nga. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Nga đánh mạnh vào hạ tầng năng lượng Ukraine

Ngày 5/10, bộ Năng lượng Ukraine cho biết cuộc tấn công đường không của Nga trong đêm qua đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Zaporizhzhia ở Đông Nam và Chernihiv ở miền Bắc.

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Vịnh Thủy Tinh - Kỳ quan tại Vladivostok ở Nga

Giữa những vách đá nham thạch núi lửa đông đặc và cát đen, biển cả mài giũa hàng ngàn vạn mảnh thủy tinh đủ màu sắc trong nhiều thế kỷ, biến thành những viên ngọc lấp lánh trên bãi biển.

Tiêm kích F-16 của không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan-Krzesiny. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ba Lan triển khai máy bay sau khi Nga không kích Ukraine

Ba Lan cùng các đồng minh NATO đã triển khai máy bay để bảo đảm an toàn cho không phận Ba Lan, sau khi Nga tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Ukraine bao gồm các khu vực gần biên giới với Ba Lan.